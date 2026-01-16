Podemos Andalucía se reúne con Alianza Verde y Alternativa Republicana para "unir fuerzas" para "echar a Moreno"

Reunión mantenida entre representantes de Podemos Andalucía, Alianza Verde y Alternativa Republicana. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA/MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado este viernes que "avanza conversaciones" con Alianza Verde y Alternativa Republicana en Málaga capital con el objetivo de "unir fuerzas" en forma de alianzas con las que "echar" al presidente del PP-A, Juanma Moreno, del Gobierno de la Junta, en este año 2026 que es electoral en Andalucía, que tendrá que celebrar comicios autonómicos tras los de 2022 en los que el candidato 'popular' venció con mayoría absoluta.

En dichas elecciones de hace casi cuatro años, Podemos y Alianza Verde se alinearon con la candidatura de Por Andalucía junto a IU, Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo. De cara a los comicios de este año, IU, Movimiento Sumar Andalucía --donde se referencia actualmente Más País-- e Iniciativa del Pueblo Andaluz ya han ratificado su decisión de volver a concurrir juntos bajo esa coalición, de la que por el momento se ha desmarcado Podemos, que en primarias ha elegido a su parlamentario Juan Antonio Delgado como candidato a la Junta.

De este modo, Podemos ha informado en un comunicado este viernes, 16 de enero, de que tanto el partido morado como Alianza Verde y Alternativa Republicana han valorado "positivamente" el diálogo mantenido. "Hemos ratificado múltiples coincidencias sobre lo que necesita Andalucía", ha explicado el candidato a la presidencia de la Junta por Podemos, Juan Antonio Delgado, que ha agregado que "estas conversaciones nos permiten avanzar en la voluntad de construir alianzas lo más amplias posibles para poner en el centro las preocupaciones de los andaluces".

Las citadas fuerzas políticas "han radiografiado el panorama actual en la comunidad autónoma" y consideran que es "grave", según han abundado desde Podemos, en referencia a cuestiones como el "colapso" de la sanidad pública, "marcado por el escándalo del cribado del cáncer de mama, la tercera investigación al Gobierno de Moreno Bonilla por corrupción en los contratos a dedo con la sanidad privada, o las listas de espera".

Además, Podemos, Alianza Verde y Alternativa Republicana "suscriben su preocupación común ante los precios desorbitados que dificultan el acceso a la vivienda" o, como ha alertado Delgado durante las reuniones, la "cesión de nuestro medio ambiente al negocio privado".

Asimismo, la "problemática de la crisis climática" ha supuesto "un punto importante" abordado por las citadas fuerzas políticas, ya que consideran que "cualquier proyecto transformador debe situar el ecologismo en el centro de su propuesta".

A esta defensa, el candidato de Podemos ha resaltado que "debemos unir fuerzas con el ecologismo político", porque "es una forma de hablarle a una Andalucía que quiere un futuro distinto", que "pivota entre la reindustrialización verde, soberanía energética, protección del territorio y juventud con derechos", ha agregado.

"SINTONÍAS POLÍTICAS"

Podemos y Alianza Verde --según destaca el comunicado-- "vuelven a sellar sus sintonías políticas como ha ocurrido desde Unidas Podemos". Al respecto, la coordinadora de Alianza Verde, Carmen Molina, ha señalado que el objetivo de estas conversaciones es "echar a Moreno Bonilla".

Esta premisa parte desde la "preocupación por la comunidad autónoma", ya que "está destrozando el bienestar de la ciudadanía", en palabras de Molina. Desde la formación verde han adelantado la "troncalidad" de "esta unidad estratégica" que se basa "en el feminismo, pacifismo, ecologismo y bienestar social".

Además, Delgado ha reivindicado el republicanismo, que "aporta una cultura política basada en la igualdad, democracia y participación ciudadana", según ha defendido el candidato de Podemos, que ha elevado estos valores ante "el contexto de retrocesos democráticos que se dan en la actualidad".

"Andalucía necesita más que nunca una izquierda que rechace de plano la monarquía, una institución arcaica y corrupta, así como garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria democrática", ha agregado por su parte el secretario general de Alternativa Republicana, Juan Miguel Acejo.

El candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha concluido defendiendo que las referidas reuniones han servido para reconocer que "reforzar este eje significa defender las instituciones al servicio del bien común, más transparencia y más derechos".