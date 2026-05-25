La Policía Nacional y cerca de 1.500 corredores celebran en Vélez-Málaga la 'III Ruta 091'

La Policía Nacional y cerca de 1500 corredores en la III Ruta 091 - POLICÍA NACIONAL

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional y cerca de 1.500 corredores han celebrado este pasado sábado en el municipio malagueño de Vélez-Málaga la 'III edición de la Ruta 091' a beneficio de la 'Asociación Valeria'.

Durante el evento deportivo, en el paseo marítimo de Torre del Mar, se celebraron dos modalidades de carrera; una prueba infantil de 600, 1.000 y 1.500 metros; y otra destinada a los adultos que tuvieron que correr 5,5 kilómetros.

Tras la parte más deportiva, siempre como premisa el fin solidario, los asistentes disfrutaron de distintas exhibiciones policiales, de un concierto y actividades con pruebas de acceso a la Policía Nacional.

En un ambiente lúdico y festivo tuvo lugar la que ya es la tercera edición de la carrera solidaria 'Ruta 091' en Vélez-Málaga, con récord de participantes. Este año, los fondos recaudados irán destinados a la 'Asociación Valeriana', una asociación de la localidad dedicada a la promoción y prevención de la salud mental.

Junto a los corredores, los numerosos asistentes han podido disfrutar de diversos estands y exhibiciones de medios policiales, desde drones hasta guías caninos, donde los asistentes conocieron de cerca algunas de las unidades que forman parte de la Policía Nacional.

Asimismo, tuvo lugar una exhibición de defensa personal realizada por policías incardinados en la Comisaría Local de Vélez-Málaga, y los asistentes pudieron realizar alguna de las pruebas de acceso a la Policía Nacional como el circuito y las dominadas.

La carrera ha contado con la presencia del Comisario de Estepona, Juan Carlos Aparicio y de representantes de la corporación municipal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Tenencia de Alcaldía.

Este año la organización ha destacado la gran acogida y participación de todos los ciudadanos que quisieron acercarse al lugar y correr por aquellos que realmente lo necesitan.