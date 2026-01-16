Ponen la primera piedra de una promoción de 20 viviendas de alquiler asequible en Rincón de la Victoria (Málaga)

Al acto de primera piedra han asistido el alcalde de la localidad, Francisco Salado; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, y el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria ha asistido este viernes a la puesta de la primera piedra de una promoción de 20 viviendas en régimen de alquiler asequible en una parcela de Torre de Benagalbón. Al acto han asistido el alcalde de la localidad, Francisco Salado; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, y el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas.

Según información aportada por la Junta estas obras cuentan con un presupuesto total de 2,9 millones de euros, de los que un 30% (857.823) se han sufragado a través del programa 6 del Plan Ecovivienda, lo que permitirá garantizar el uso de estas viviendas como alquiler social durante un periodo de 50 años.

Y añaden que el edificio estará compuesto por 20 viviendas protegidas, de las cuales diez serán de régimen especial y diez de precio limitado, con distintas tipologías de uno, dos y tres dormitorios. La promoción incluirá, además, una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida y plazas de aparcamiento vinculadas.

La consejera Rocío Díaz ha subrayado el cambio que ha experimentado la vivienda en Andalucía desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, con más de 15.000 viviendas protegidas impulsadas en seis años frente a las 3.200 de los anteriores gobiernos. Además, ha reivindicado los pasos dados, con más de 33.000 viviendas planificadas y "la creación de una bolsa de suelo que ha permitido aflorar parcelas para 40.000 viviendas".

"Cuando hay voluntad política, los resultados llegan", ha manifestado la titular autonómica de Vivienda, que ha señalado que el próximo hito será el próximo 24 de enero cuando entre en vigor la Ley de Vivienda de Andalucía. Una ley, "que ha surgido del debate sereno y que apuesta por incrementar la oferta de vivienda protegida, impulsar la rehabilitación, facilitar más suelo, reducir la burocracia y dar mayor seguridad jurídica a los propietarios".

Rocío Díaz ha reivindicado que, en política, "la vivienda no se improvisa" y, en el caso del Gobierno andaluz "se trabaja con certezas frente a promesas", poniendo como ejemplo esta promoción de viviendas, "donde la Junta ha concedido una subvención que cubre el 30% del coste total de la obra, a través de su Plan Ecovivienda, el mecanismo para la gestión de los fondos europeos Next Generation en vivienda".

En ese sentido, la titular de Fomento ha destacado el impulso de un ayuntamiento como Rincón de la Victoria, pero también la gestión de estos fondos por parte del Gobierno andaluz: "Andalucía cumple y hacemos posible que se empiecen a construir viviendas como esta de Rincón de la Victoria", ha remarcado.

Desde la Junta señalan que el proyecto en Rincón de la Victoria es fruto de la colaboración entre la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que actúa como promotor de la iniciativa, y la empresa constructora Resa Collantes Sur. "Una alianza que pone de manifiesto el compromiso de las administraciones y del sector privado con el desarrollo del municipio y con el acceso a una vivienda asequible", subrayan.

APORTACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, destina un millón de euros de fondos Next Generation para la construcción de estas 20 viviendas en régimen de alquiler asequible en Rincón de la Victoria.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que esta aportación "se enmarca dentro del 'Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes' diseñado por el Gobierno de España para transferir los fondos europeos al usuario final, en este caso el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria".

Se trata de un programa dotado con 1.000 millones de euros de los que Andalucía ha recibido ya 173,3 millones, siendo la comunidad más beneficiada por esta iniciativa, según ha precisado Javier Salas.

El subdelegado ha expuesto que este reparto se lleva a cabo en colaboración con la Junta de Andalucía, "que es la encargada de remitir al Gobierno, al Ministerio de Vivienda, las propuestas de actuación y la que recibe los fondos del Gobierno para luego destinarlos a las entidades locales que promueven".

El subdelegado en Málaga ha dicho que desde 2018 el Gobierno de España ha financiado e impulsado más de 3.100 viviendas de protección oficial en la provincia, "siendo la administración que más fondos destina a esta materia". Un compromiso que, en palabras de Javier Salas, continúa "con la presentación del Plan Estatal de Vivienda 2026-20230 que supone una inyección de inversión de 1.200 millones de euros para Andalucía, un 373% más que el plan anterior".

AYUNTAMIENTO ANUNCIA MEDIDAS PARA OBTENER MÁS VPO

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha anunciado que el Ayuntamiento implantará una batería de medidas que permitan obtener más viviendas protegidas en el municipio. El objetivo es implementar figuras como la vivienda asequible incentivada o el registro municipal de solares y vivienda ruinosas vinculado a la obtención de vivienda protegida.

"En apenas dos años, este equipo de gobierno ha puesto sobre la mesa hasta 102 VPO, ya sea en régimen de alquiler, de compra o en cooperativa. Una cifra que demuestra nuestro paso decidido en materia de vivienda y que aspiramos a ampliar en años venideros gracias a esta batería de medidas", ha explicado Salado.

El alcalde insistió en la necesidad de que las administraciones trabajen de la mano, y junto al sector privado, para poner en marcha viviendas como estas. "La vivienda es a día de hoy la principal preocupación de las personas, pero no sólo en Rincón de la Victoria, sino también en Málaga, Andalucía y España. Por ello, es importante destacar los avances que nuestra ciudad está dando en ordenación urbana. Venimos trabajando de forma trasversal para mejorar el día a día de nuestros vecinos", ha indicado Salado.

"El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria trabaja gracias a esta nueva política marcada por la Junta en sus nuevos instrumentos urbanísticos (PGOM y POU) para poder poner a disposición suelo para nueva vivienda protegida. Además, en estos últimos años este equipo de gobierno, consciente del problema en materia de vivienda, ha apostado por la actualización de nuestro Plan Municipal de Vivienda y Suelo (aprobado definitivamente en 2024), elaborando una actualizada radiografía del estado de la vivienda en nuestro municipio", ha expuesto el regidor.

Salado ha destacado que el sistema utilizado para estas 20 viviendas de colaboración público privada será una fórmula que "repetiremos con nuevos suelos que el Ayuntamiento irá recibiendo de los desarrollos urbanísticos y aquellos que habiliten los nuevos instrumentos que estamos tramitando, PGOM y POU".

Por su parte, el edil de Urbanismo ha explicado que el Ayuntamiento trabaja para "agilizar trámites, como por ejemplo la nueva ordenanza sobre el Registro Municipal de Demandante de Vivienda que, gracias a la nueva ley, vamos a simplificar para poder dar una respuesta más eficiente al gran volumen con el que contamos a día de hoy de solicitudes y trámites".

El alcalde ha destacado la colaboración entre administraciones para alcanzar logros. "Este es el camino, de colaboración entre todos para solucionar el problema de la vivienda. Porque es tarea de todos, la UE programando el destino de los fondos europeos; el Gobierno central negociando en ese marco europeo a que esos fondos vayan destinados a las verdaderas necesidades como la vivienda y repartiendo esos fondos en la comunidades; las comunidades analizando los distintos proyectos que presentan los ayuntamientos y agilizando las tramitaciones; y por supuesto, los ayuntamientos haciendo esas solicitudes y poniendo a disposición suelo".