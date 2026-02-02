El PP critica el "abandono consciente" del Gobierno al Cercanías de Málaga mientras eleva la inversión al Rodalíes"

El PP denuncia el “abandono consciente” del Gobierno al Cercanías de Málaga mientras eleva la inversión al Rodalies hasta los 8.000 millones: “El agravio es clamoroso”, asegura el coordinador general de los 'populares' malagueños, Cristobal Ortega. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado el que considera "un nuevo y clamoroso agravio" del Gobierno de Pedro Sánchez a la "denostada" red de Cercanías malagueña, tras elevar la inversión al Rodalies catalán hasta los 8.000 millones de euros "para seguir pagando los favores al independentismo mientras abandona, de manera consciente, las líneas C-1 y C-2 en esta provincia".

De este modo, Ortega ha advertido de que "el agravio es clamoroso" y contrapone "los cero euros invertidos en la red ferroviaria de Málaga frente a los 4.840 millones de euros invertidos en los trenes de cercanías catalanes, con más de 600 millones ejecutados sólo en 2025", marco en el que ha subrayado que "no hablamos sólo de dinero, sino de garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura y la seguridad de los usuarios".

Así, ha señalado el "más que cuestionable" estado actual de la red de Cercanías de la provincia malagueña, poniendo como ejemplo el lamentable estado de la vía en determinados puntos, "como vemos en Benalmádena, donde ha cedido parte de un muro, mientras que también preocupa el posible derrumbe en otras zonas".

El dirigente 'popular' ha lamentado que "Sánchez anteponga su interés personal y partidista a la seguridad de los malagueños" y ha señalado las más de 30 incidencias registradas el pasado mes de enero en las líneas C-1 y C-2 del Cercanías malagueño "mientras que el Gobierno sólo mira a Cataluña y se firman nuevas concesiones al independentismo".

"No damos crédito ante otra nueva concesión mientras las inversiones en la red ferroviaria de Málaga se mantienen a cero, con estampas tan dantescas como que todas las escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto lleven rotas más de un año", ha explicado, a la vez que ha subrayado que la situación es "insostenible" y la ha enmarcado "en el veto y el abandono inversor del Gobierno de Sánchez y Montero" a esta provincia.

En este sentido, Ortega ha hecho referencia a la reclamación elevada por los alcaldes de Málaga capital, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Pizarra en forma de carta abierta para exigir "una inspección integral y urgente" de la infraestructura, así como "un plan de inversiones para acabar con los defectos que se aprecian en las vías, garantizando así la seguridad de todos los malagueños que hacen uso del Cercanías".

"Este abandono sistemático de la red ferroviaria malagueña no hace más que demostrar el sectarismo de un Gobierno que utiliza a Málaga como un cajero automático para seguir manteniendo a Sánchez en la Moncloa. Aquí Montero recauda más de 6.000 millones de euros al año sin revertir ni un euro en inversiones y los malagueños ya están cansados de ser ciudadanos de segunda", ha abundado.

Precisamente, ha continuado Ortega, "el exministro Ábalos, actualmente en prisión, comprometió inversiones por 6.300 millones de euros en el Rodalies catalán, mientras que hace tres años se acordó el traspaso de las competencias a la Generalitat, que ya dispone de una empresa mixta con el Gobierno". "Y ahora, además, Sánchez ha elevado la apuesta con una nueva inyección de 1.700 millones de euros, hasta alcanzar los 8.000 millones, mientras que el resto de la red ferroviaria española y, en concreto, la malagueña, está cada vez más degradada por la falta de inversión y mantenimiento", ha añadido.

Por último, el coordinador general del PP malagueño ha valorado que la línea C-1 del Cercanías de Málaga (Málaga-Fuengirola) es una de las más rentables de todo el país, con más de 17 millones de usuarios, "de ahí la necesidad de ampliar frecuencias y duplicar la vía tras siete años de inacción"; mientras que la C-2 (Málaga-Álora), "podría convertirse en una alternativa de transporte real ante el aumento de población en los municipios del interior de la provincia", ha concluido.