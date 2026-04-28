PP critica "el déficit energético" que mantiene el Gobierno que "bloquea" 25.000 viviendas en la provincia de Málaga

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una acto de precampaña de la formación de cara al 17M. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado este martes el "déficit energético que mantiene el Gobierno de Sánchez" y que en la provincia "mantiene actualmente bloqueadas 25.000 viviendas, bien sin ejecutar o sin entregar". "Una parálisis que pone en jaque el desarrollo de Málaga por la falta de nuevas infraestructuras que permitan ese suministro eléctrico", ha dicho.

Así lo ha expuesto durante un desayuno con vecinos en Ciudad Jardín en Málaga capital, donde ha visitado una carpa informativa y ha subrayado la gestión que realiza el PP desde el Ayuntamiento y desde la Junta de Andalucía, reivindicando "esa política a pie de calle y de cercanía, donde recogemos el sentir, las propuestas y demandas de los malagueños para afinar aún más en las respuestas que tenemos que dar desde las instituciones".

De este modo, ha destacado la transparencia que caracteriza a la gestión del PP. "Yo creo que la transparencia y la honestidad debe reinar en cualquier acción de gobierno, pero la realidad es que no la encontramos en el Gobierno de España", ha afirmado, en alusión a que se cumple un año del gran apagón "sin que el Ejecutivo de Sánchez haya dado explicaciones".

"Después de un año no conocemos el origen ni el motivo, tampoco se han depurado responsabilidades ni sabemos quién está detrás de esa negligencia que puso en jaque a muchas personas electrodependientes de nuestro país, además del impacto económico y la incertidumbre generada", ha explicado Navarro, quien ha señalado que "este es un gran ejemplo de la opacidad y de la falta de transparencia que caracteriza al actual Gobierno socialista, igual que ocurre con el accidente de Adamuz".

La dirigente 'popular' ha criticado "el mal estado de las infraestructuras del transporte eléctrico en nuestro país, con especial incidencia en Andalucía, una comunidad que registra un déficit estructural del 40% en su red de transporte eléctrico en comparación con la media española".

"El Ejecutivo frena el desarrollo de Málaga y resta oportunidades tanto laborales como personales a los malagueños, al limitar la llegada tanto de proyectos empresariales como de desarrollos urbanísticos y residenciales en nuestra provincia", ha explicado y ha recordado las alegaciones presentadas y las 102 actuaciones reclamadas por la Junta al plan de inversiones de transporte eléctrico 2025-2030 presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Por último, Navarro ha reivindicado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno "para mejorar la calidad de vida de los malagueños gracias a esa estabilidad que le ha permitido aprobar los presupuestos en tiempo y forma, aplicando siete bajadas de impuestos e impulsado proyectos e inversiones históricas en nuestra provincia".

