PP denuncia la "desesperación" de Sánchez "negociando" con Junqueras la "poca vida política que le queda"

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este jueves la "desesperación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "negociando" en la Moncloa con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, la "poca vida política que le queda".

Durante un acto en Málaga, Bendodo se ha referido a la reunión que han mantenido Sánchez y Junqueras este jueves en la Moncloa para abordar la financiación para Cataluña.

De lo que se trata en esa reunión entre Sánchez y el "independentismo catalán", según Bendodo, es de que haya "españoles de primera y españoles de segunda". Ha indicado que Sánchez se ha puesto de "rodillas implorando oxígeno a Junqueras, a un dirigente inhabilitado".

En su opinión, el "pago de esta compraventa con el independentismo" consiste en "enterrar lo que debe ser sagrado en nuestro país, que es la igualdad y la solidaridad entre todas las comunidades autónomas".

Bendodo ha manifestado que la "foto" de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras es la de "la desesperación de un presidente negociando la poca vida política que le queda".

"¿Qué pinta Junqueras en la Moncloa, un dirigente inhabilitado?", ha preguntado Elías Bendodo, quien ha añadido que si Sánchez quiere hablar de financiación autonómica, "tiene que hacerlo por los cauces establecidos, que es convocar la conferencia de presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

"Tiene que hablar con todos de lo que es de todos; lo que no puede hacer es hablar con uno de lo que es de todos", ha agregado el dirigente del PP, quien ha indicado que el PP va a "desplegar una alternativa de gobierno, con propuestas y con iniciativas, y no vamos a pasar ni media".