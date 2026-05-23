El PP destaca que su política económica y fiscal "convierte Málaga en polo tecnológico y de empleo"

Archivo - El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, en una imagen de archivo. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico del Partido Popular de Málaga, Carlos Conde, ha destacado este sábado "el papel de las políticas económicas y fiscales del PP en la consolidación de Málaga como polo tecnológico, innovador y generador de empleo", tras la declaración de interés estratégico del nuevo centro de datos promovido por Saltburn Holding en el entorno del Málaga TechPark.

Conde ha valorado este proyecto, que "contempla una inversión de 1.257 millones de euros y la creación de 710 empleos directos durante la fase de construcción", como "un ejemplo más del atractivo de Málaga para las grandes inversiones tecnológicas".

"Desde el PP defendemos una administración que no pone trabas, sino que agiliza la inversión para generar oportunidades a los malagueños", ha señalado Conde.

El dirigente del PP de Málaga ha afirmado en un comunicado que este tipo de proyectos "demuestra que la estabilidad, la seguridad jurídica, la bajada de impuestos y la eliminación de trabas burocráticas generan un entorno favorable para que las empresas inviertan, crezcan y creen empleo en la provincia".

"Málaga se ha convertido en un territorio de confianza para las grandes compañías porque las instituciones gobernadas por el PP trabajan en la misma dirección: atraer inversión, facilitar la actividad económica y crear oportunidades", ha manifestado.

También Conde ha subrayado el papel desempeñado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga "en la creación de un ecosistema favorable para la innovación, la tecnología y la captación de talento". "Málaga no es hoy un referente tecnológico por casualidad. Detrás hay años de trabajo, planificación, colaboración institucional y una forma de entender la política económica que apuesta por atraer inversión en lugar de espantarla", ha indicado.

En este punto, el coordinador del Observatorio Económico del PP de Málaga ha remarcado que cada proyecto que llega a la provincia "supone empleo, oportunidades para los jóvenes y más capacidad de crecimiento para las empresas malagueñas". "Ese es el modelo del PP: menos burocracia, más confianza, más inversión y más empleo", ha añadido.

Por último, Conde ha defendido que Málaga "está demostrando que puede competir con los grandes polos tecnológicos de España y Europa". "Frente a quienes ven a la empresa como un problema, desde el PP la vemos como una aliada para crear riqueza y futuro. Málaga está demostrando que con políticas serias, seguridad jurídica y ambición se pueden atraer grandes inversiones y generar nuevos puestos de trabajo para los malagueños", ha concluido.