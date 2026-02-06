PP exige al Gobierno que aplique la gratuidad al Cercanías de Málaga durante la crisis ferroviaria como en Cataluña

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido al Gobierno de España que aplique la gratuidad al Cercanías de Málaga durante la crisis ferroviaria y "hasta la restitución completa del sistema, tal y como ha hecho en Cataluña", y ha lamentado "este nuevo agravio a Málaga y los malagueños".

Así, en una nota ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Óscar Puente "vuelven a privar a los malagueños de medidas de emergencia que ya disfrutan los usuarios del Rodalies catalán" y ha acusado al ministro socialista de "abundar en la creación de ciudadanos de primera y de segunda".

"La crisis ferroviaria en nuestro país no tiene precedente por la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha incidido en que "tampoco la provincia había sufrido nunca un servicio ferroviario tan denostado por la falta de inversión y mantenimiento del Ejecutivo central durante los últimos siete años".

En este sentido, ha instado al Ejecutivo a explicar "cuándo prevé restituir la circulación de la línea C-2 entre Málaga y el Guadalhorce, así como del AVE a Madrid", actualmente cortadas tras la rotura de un muro de contención y el consecuente desprendimiento sobre las vías en Álora, al que se suma "una nueva avería este pasado jueves en la línea C-1, que también provocó la interrupción de la circulación entre Benalmádena y Fuengirola".

Así, ha criticado que "el caos es diario, la situación es insostenible y el agravio, permanente" y ha recordado que el Ejecutivo ha elevado hasta 8.000 millones de euros la inversión en el Rodalies mientras el Cercanías malagueño sigue esperando las mejoras.

Además, ha afeado al ministro Puente que "haya enviado de manera definitiva a su número dos a Barcelona para resolver esta crisis ferroviaria en Cataluña", mientras que a los malagueños "sólo nos dedica mentiras, insultos y salidas de tono".