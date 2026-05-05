PP llevará a Europa el "aislamiento ferroviario" de la Comarca de Ronda y acusa al Gobierno de "favorecer despoblación"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto de campaña. - PP MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado este martes que la formación llevará a Europa el "aislamiento ferroviario" que sufre la comarca de Ronda y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar "en contra de las estrategias de lucha frente a la despoblación que impulsa la Unión Europea".

En Ronda, junto a la alcaldesa, María Paz Fernández, y miembros de la candidatura del PP por Málaga a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Navarro ha incidido en que el Gobierno "no ha invertido en infraestructuras ferroviarias y ha sumido a esta comarca en un aislamiento por tren", lo que implica "una pérdida de oportunidades para la población".

En su intervención, ha recordado que desde el año 2020 la red ferroviaria que conecta toda la Serranía con el Campo de Gibraltar y el resto de Andalucía y de España "ha sufrido tres golpes letales". El primero, ha explicado, "la perdida de frecuencia tras la pandemia del COVID; y posteriormente las danas y trenes de borrascas, que provocaron desprendimientos y daños estructurales que han mantenido cortada la línea Antequera-Ronda-Algeciras".

Ahora, ha señalado, "se suma un nuevo corte previsto por obras de electrificación, que deberían haber estado previstas y planificadas porque no son sobrevenidas". "No es de justicia ni de recibo que ahora a esta comarca, históricamente aislada por carretera por los diferentes gobiernos socialistas de la Junta, el sanchismo quiera imponerle también ese aislamiento ferroviario", ha dicho Navarro.

Así, ha aludido a los años "de retraso" de la red ferroviaria transeuropea, con un corredor central que conecta el puerto de Algeciras con Ronda "no solo para mercancías sino una parte importante para pasajeros".

"Lejos de avanzar en ese horizonte que nos puso Europa, que era esperanzador y optimista para Ronda, para Algeciras, para el Campo de Gibraltar, para la Serranía, en definitiva, para Andalucía; lo que estamos haciendo es retroceder, dar pasos atrás", ha criticado la presidenta provincial, quien ha incidido en que, en vez de crear la red transeuropea, el Gobierno de Pedro Sánchez "lo que está haciendo es desmantelar la red nacional de transporte ferroviario que ya existía en esta zona de España".

Por eso, ha reiterado Navarro, "el PP va a ir a Europa, a denunciar la situación que está en contra de todas las estrategias de lucha contra la despoblación que promueve Europa".

Al respecto, ha criticado "la ralentización y la pérdida de oportunidades" que supone el no ejecutar en tiempo y forma esta red, que es "fundamental para el desarrollo económico de Andalucía y para la vertebración de España dentro de la Unión Europea".

También ha aludido a la "profunda injusticia" para los vecinos de Cortes de la Frontera y de la Estación de Gaucín, "que deben pagar un billete para desplazarse en autobús hasta Gaucín como única alternativa para llegar a Ronda o conectar con otros destinos ferroviarios".

En este sentido, ha hecho hincapié en el trabajo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno "en el ámbito de sus competencias para mejorar la conexión por carretera ante el aislamiento de la comarca cuando estaban en la Junta de Andalucía" los socialistas.

"En estos últimos siete años no hemos tenido problemas en la A-367; no hemos tenido problemas en la A-397 y estamos a marchas forzadas sacando licitaciones para el desdoble de la A-367 a la salida de Ronda y para el desdoble de la A-357 tras resolverse el recurso de la adjudicación de las obras en el primer tramo", ha defendido Navarro.

Igualmente, ha incidido en los avances en la redacción del segundo tramo de la A-357, en el plan de mejora de la seguridad vial o para introducir carriles de tráfico lento en la A-397 y ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno "va a seguir impulsando la conectividad de Ronda por carretera y esperamos poder hacerlo por tren, no porque asumamos una competencia que no nos corresponde sino porque más pronto que tarde llegue un cambio de gobierno a España".

