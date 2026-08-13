PP de Málaga acusa a Gobierno de "bloquear" la construcción de más de 25.000 viviendas por "saturación" de red eléctrica

Archivo - El senador y vicesecretario de Territorial y Asistencia al Concejal del PP de Málaga, Francisco Oblaré, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador y vicesecretario de Territorial y Asistencia al Concejal del PP de Málaga, Francisco Oblaré, ha acusado este jueves al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, de "bloquear" la construcción de más de 25.000 nuevas viviendas en la provincia por "la saturación de la red eléctrica impuesta desde el Ejecutivo socialista".

El dirigente 'popular' ha criticado que "este bloqueo eléctrico impide el desarrollo de nuevos proyectos residenciales, industriales y empresariales que necesiten una potencia superior al megavatio hora" y ha exigido al Ejecutivo "soluciones inmediatas" ante una situación que, según advierte, se ha convertido ya en "uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social de la provincia".

"Málaga quiere crecer, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía han puesto el suelo y han atraído empresas, inversores y proyectos, pero cuando llega el momento se encuentran con una red saturada y con la puerta de Red Eléctrica cerrada", ha señalado.

El senador ha advertido en un comunicado de que las consecuencias económicas "son irreparables" ya que "los inversores están desechando la opción de desembarcar en la provincia ante los problemas en la red eléctrica".

"Hay inversiones que se decantan finalmente por otros territorios que sí tienen la capacidad de garantizarles suministro y conexión. Todo juega en nuestra contra. Estamos hablando de oportunidades que Málaga pierde hoy y que quizá no vuelvan mañana. Cada inversión que se marcha, cada promoción que se retrasa y cada empresa que no puede ampliar su actividad significa empleo, riqueza y oportunidades que dejamos escapar", ha subrayado.

De igual modo, ha pedido al Gobierno que "escuche las actuaciones reclamadas por la Junta de Andalucía para incrementar la capacidad de la red eléctrica en la provincia, acelerar las inversiones necesarias y garantizar que los nuevos desarrollos urbanísticos y empresariales puedan disponer de la potencia necesaria".

En este sentido, Oblaré ha exigido al Gobierno de España "que deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad". "La saturación de la red no ha aparecido de un día para otro. Es el resultado de años de falta de planificación y de inversión insuficiente ante una demanda que era perfectamente previsible", ha concluido.