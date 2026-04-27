PP de Málaga acusa al Gobierno de "cinismo" al confirmar que "no plantea solución definitiva" al talud de Benalmádena

Carmona y Lara (PP) informan del Cercanías a su paso por Benalmádena. - PP MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este lunes el "cinismo" del Gobierno de España, al confirmar por escrito, a la pregunta registrada en el Congreso por diputados 'populares' malagueños, que "no plantea dar una solución definitiva al talud desprendido en la localidad malagueña de Benalmádena".

Así lo ha expuesto junto al alcalde de dicho municipio, Juan Antonio Lara, donde ha criticado "la desastrosa gestión de un Gobierno irresponsable e insolvente" que, a su juicio, "está lastrando" la movilidad de la provincial. Así, ha afeado al Ejecutivo de Sánchez que "se niegue a acometer de forma definitiva el arreglo del talud de Benalmádena mientras sigue sin dar explicaciones del accidente de Adamuz".

El dirigente 'popular' ha criticado la respuesta del Ejecutivo central sobre el desprendimiento registrado en la línea C-1 de Cercanías en Benalmádena, pregunta en la que los 'populares' reclamaban plazos concretos, inversión prevista y criterios técnicos para la reparación integral del talud; así como información sobre las inspecciones previas y medidas preventivas adoptadas.

Sin embargo, ha añadido, el Gobierno "admite que la actuación sigue incompleta" y que la segunda fase de la reparación, "clave para garantizar la estabilidad definitiva, aún no se ha ejecutado". Asimismo, reconoce que, "tras el desprendimiento detectado en enero, se mantiene una limitación temporal de velocidad en el tramo afectado".

Para Carmona, esta respuesta evidencia "la falta de planificación y la dejadez del Gobierno de Sánchez", a quien ha reprochado que "los malagueños pagan cada vez más impuestos pero las inversiones van a otros territorios".

Así, ha cuestionado que el Ejecutivo "no sea capaz de fijar un calendario de actuación claro el Cercanías que, además, va a dejar de dar servicio a los usuarios durante más de seis meses y ni siquiera se ha informado a los alcaldes ni se han planteado alternativas", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que "el Cercanías más rentable de España, esta línea C-1 de Málaga, es en la que menos se invierte" y ha advertido de que además en Málaga "padecemos la autopista más cara de España y, en siete años, el Gobierno central no ha hecho ni un kilómetro nuevo de autovía en Andalucía".

El dirigente 'popular' ha subrayado que, "frente a la responsabilidad del Gobierno de Juanma Moreno, que ante los problemas actúa y busca soluciones", está el "modelo irresponsable" de Sánchez, Puente y la candidata Montero, que "no ha dejado su escaño porque todos sabemos que no estará en el Par-lamento andaluz y saldrá corriendo de vuelta a Madrid tras el 17 de mayo".

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha contrapuesto la gestión de la movilidad del Gobierno de España en la provincia con la labor que se desarrolla en la ciudad, destacando que "desde el Ayuntamiento trabajamos para que moverse por Benalmádena sea fácil, cómodo y accesible para todos los vecinos".

El regidor ha recordado que el Consistorio ha impulsado medidas como la mejora del transporte público, con la reordenación de rutas, el aumento de frecuencias y horarios, la incorporación de una nueva flota y la implantación de un servicio 100% gratuito, además de avanzar en infraestructuras como los aparcamientos de Pueblosol y Los Nadales.

"Mientras el Gobierno de Sánchez mantiene infraestructuras clave en una situación de provisionalidad permanente, en Benalmádena, desde el PP apostamos por ofrecer soluciones reales que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos", ha afirmado.

Por último, Lara ha reiterado la necesidad de una planificación seria para el conjunto de la red de Cercanías en Málaga, reclamando auditorías, inversiones y alternativas ante futuras interrupciones del servicio, y ha exigido al Gobierno central que "abandone la propaganda y que actúe con responsabilidad para garantizar una movilidad segura y de calidad en la provincia".

