El PP de Málaga afea al Gobierno el "bloqueo sistemático" de la movilidad en la provincia por los grandes atascos

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. (Imagen de archivo). - PP MÁLAGA

MÁLAGA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este domingo el "bloqueo sistemático" de la movilidad que sufre la provincia "tras más de una decena de grandes atascos" que se han producido en las carreteras malagueñas en menos de dos meses. "Málaga está muy cerca del colapso", ha afirmado.

Así, el dirigente popular ha reclamado al Gobierno de Sánchez en una nota "que escuche a la sociedad malagueña ante la parálisis por carretera que sufren a diario los conductores en la provincia" y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno "fije un calendario de actuaciones para este 2026 y que lo ejecute para poner fin a esta pesadilla".

"Cada día es una odisea para los usuarios que se desplazan hasta la capital por la A-7, ya sea desde la Costa del Sol occidental o desde la zona este, o por la A-45. Un simple accidente lo paraliza todo. Kilómetros y kilómetros de retenciones por el sectarismo de Sánchez y Puente, que prefieren hacer oídos a estas reclamaciones tras siete años de abandono", ha relatado Ortega.

Por ello, ha puesto el foco en los más de diez grandes atascos que se han producido en la provincia durante los dos últimos meses en el que se han acumulado horas y kilómetros de retenciones "por la inacción de un Ejecutivo que no invierte en un problema tan grave para el sistema económico malagueño como este colapso, que amenaza la estabilidad y el crecimiento de la provincia".

"Lo que ha ocurrido en las carreteras desde noviembre es lo que venimos denunciando hace siete años. La falta de inversión y la ausencia de medidas de gran calado están obstruyendo el potencial productivo de la provincia", ha subrayado.

Asimismo, Ortega ha apuntado que "en Málaga, tal y como confirmó el propio Gobierno de Sánchez en una pregunta por escrito registrada por la formación popular en el Congreso, no existe un protocolo para la retirada de vehículos pesados en caso de avería o colisión" y ha señalado que, "precisamente, ese ha sido el motivo de los últimos grandes atascos que se han producido tanto en la A-7 como en la A-45".