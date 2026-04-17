PP: "Málaga y Andalucía necesitan gestores de peso y no candidatas de paso"

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas, Carolina España, en un acto de precampaña. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas, Carolina España, ha asegurado que "el milagro económico andaluz tiene matrícula de Málaga" y que "ese liderazgo es, en gran parte, fruto de las políticas de Juanma Moreno, y han convertido a nuestra tierra en el motor de España y en el mejor lugar para vivir e invertir". "Málaga y Andalucía necesitan gestores de peso, no candidatas de paso", ha dicho.

Así, España ha reivindicado que "nunca la Junta de Andalucía había invertido tanto en esta provincia, con la que por fin se está haciendo justicia" y ha criticado que la candidata socialista María Jesús Montero "venga ahora a hacer 'turismo político' tras llevar ocho años ignorando los problemas reales de los malagueños y los andaluces".

Según ha indicado, Montero "ha pasado de denunciar la infrafinanciación a ser la arquitecta del castigo a Andalucía", punto en el que ha considerado que es "la más sanchista de los sanchistas". "Sabe que nos faltan 1.528 millones de euros al año, pero llegó a Madrid y ha preferido el sillón de Sánchez antes que a nuestros médicos y maestros", ha criticado.

"Ha tenido ocho años, pero ha preferido diseñar una financiación a medida de sus socios independentistas mientas se niega a darnos el fondo transitorio de nivelación para que los andaluces reciban los mismos recursos del Estado que el resto de los españoles, situándonos como ciudadanos de segunda", ha explicado la candidata 'popular'.

Para España, Montero es "la candidata del agravio y del castigo a Andalucía" y ha incidido en que está "de paso, por eso no quiere dejar el escaño en el Congreso de los Diputados, porque sabe que en cuanto se pegue el batacazo electoral saldrá corriendo para Madrid. No le interesa a Andalucía, nunca le ha interesado".

Al respecto, ha abundado en que el PSOE y Montero "quieren romper la estabilidad de Andalucía" y ha criticado que el Gobierno de Sánchez sí financie al 50% la Dependencia al País Vasco, como indica la ley, "pero aquí no lo haga". "Quien ha traicionado a Andalucía no puede venir ahora de salvadora", ha apostillado.

Según España, Montero "está inhabilitada para hablar de sanidad, porque fue ella quien echó a 7.700 profesionales a la calle, quien bajó el presupuesto sanitario en 1.600 millones de euros, quien recortó 800 camas públicas y quien escondió en los cajones a más de 500.000 andaluces para que no figuraran en las listas de espera".

Asimismo, ha advertido de que "con su gobierno, además de la infrafinanciación, Andalucía ha sido la gran agraviada" y ha criticado "el abandono inversor a Málaga por parte del Ejecutivo de Sánchez desde 2019".

"Mientras que las políticas del PP dan alas a esta provincia, el PSOE nos frena por pura estrategia política y su falta de inversión ya colapsa nuestras carreteras, satura o deja sin servicio nuestros trenes y genera un déficit energético que ya empieza a ahuyentar proyectos e inversiones", ha alertado.

En este punto, ha añadido que, "frente a este abandono, aquí hay un Gobierno, el de Juanma Moreno, que defiende esta tierra con gestión, con presupuesto y con la verdad por delante". "Málaga no es un plató de televisión, Málaga exige respeto y ese respeto se demuestra con inversiones, con presupuestos, con financiación, con igualdad y sin agravios", ha concluido.

