El PP de Málaga critica el "fracaso" del Gobierno ante la crisis de vivienda y el "cinismo" de la izquierda

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en rueda de prensa. - PP

MÁLAGA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este sábado el "fracaso absoluto" del Gobierno de Sánchez ante la crisis de vivienda que vive el país y sus políticas fallidas para abordar la situación, por lo que ha tachado de "cinismo" que los partidos de izquierda se manifiesten en esta jornada "contra sí mismos".

El dirigente 'popular' ha afirmado que existe un problema real "que requiere de la implicación de todas las administraciones", si bien ha lamentado que la respuesta del Gobierno "es claramente insuficiente".

"Los datos demuestran que la Ley estatal de Vivienda ha elevado los precios al reducir la oferta por la inseguridad jurídica generada en torno a la okupación y la inquiokupación, una situación que mantiene cerrados más de 150.000 inmuebles en la provincia de Málaga", ha explicado.

Además, ha criticado la "inexplicable inacción del Ministerio", alegando que el pasado año dejó sin ejecutar el 70% de los fondos, mientras que el Gobierno mantiene bloqueadas más de 25.000 viviendas en la provincia por el déficit eléctrico existente.

El dirigente 'popular' ha reclamado la reforma de la Ley estatal, un marco fiscal más favorable para la construcción y adquisición de vivienda, la movilización de suelo de titularidad estatal para hacer más VPO en la provincia y la declaración de emergencia habitacional en el conjunto del país, marco en el que ha recordado que, desde que Sánchez es presidente, la vivienda se ha posicionado en el primer puesto del ranking de preocupaciones de los españoles.

"¿Qué ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar el acceso a la vivienda, además de prometer 420.000 inmuebles y no construir ninguno? ¿Dónde están las 10.000 viviendas que prometió el PSOE en la campaña de las pasadas elecciones municipales de 2023?", ha cuestionado.

También ha lamentado que "lo único que ha movilizado el PSOE de Málaga en los últimos ocho años es la gran lona que todos vimos a la entrada de la ciudad como reclamo electoral, dando la callada por respuesta ante el agravio inversor del Gobierno a esta provincia frente a otros territorios".

En este punto, el secretario general del PP malagueño ha destacado que Juanma Moreno ha multiplicado por cuatro el número de viviendas protegidas en Andalucía desde 2019, bajado impuestos e impulsado medidas para aumentar la oferta y ha valorado que la Junta y los ayuntamientos populares promueven actualmente más de 10.000 VPO en nuestra provincia.

"Avanzamos en la reducción de trabas burocráticas y fiscales para crear vivienda, hemos impulsado un decreto para que los ayuntamientos puedan construir en suelo de equipamientos y una Ley andaluza de Vivienda para revertir la subida de precios generada por la normativa estatal, además de ofrecer ayudas a los jóvenes como el aval hipotecario", ha explicado Carmona, quien ha contrapuesto estas "medidas reales" frente a las "miles de viviendas prometidas y nunca construidas por Sánchez", ha concluido.