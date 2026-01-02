PP pide medidas urgentes para cuarteles de Guardia Civil de la provincia de Málaga y critica las "mentiras" de Marlaska

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha reclamado este viernes medidas urgentes para los acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia ante "las constantes mentiras del ministro Marlaska, quien ha insinuado una inversión millonaria para el desarrollo y construcción de nuevos cuarteles cuando en cinco años únicamente ha aportado poco más de dos millones y medio de euros para el mantenimiento y reparación de los acuartelamientos".

Así lo ha señalado en una nota, en la que ha informado de que el Gobierno de Pedro Sánchez confirma esto a una pregunta parlamentaria formulada por los diputados malagueños del PP en el Congreso. "Es una auténtica vergüenza ver cómo el ministro se jacta de una inversión millonaria hasta 2029 cuando ya hemos visto que en un lustro no se han acordado de la seguridad de los malagueños", ha recalcado Cortés.

Además, el diputado malagueño ha incidido en el actual "estado de abandono que padecen numerosos acuartelamientos de la provincia de Málaga" y ha puesto como ejemplo el de Antequera. "A Marlaska no le basta con tener plantillas insuficientes, sino que, también, tiene a la Guardia Civil de Antequera en cuarteles arruinados con condiciones lamentables", ha dicho.

Incluso ha recordado que el nuevo cuartel de Antequera, "que fue proyectado como una gran ciudad de la justicia, sigue paralizado por el sectarismo de Marlaska". "La Guardia Civil está ocupando en Antequera pabellones que ni siquiera pueden ser ocupados por el estado de abandono que sufren. Esta es la realidad del Gobierno de Sánchez en Málaga", ha continuado.

También ha señalado el "bloqueo" del cuartel en Alhaurín de la Torre, donde, al igual que en Antequera, "se ha disparado la criminalidad durante 2025". "El Ayuntamiento ha tenido que prorrogar la cesión del suelo para el nuevo cuartel otros 18 meses ante la apatía y el desinterés que ha mostrado el Ministerio de Defensa por desarrollar esta nueva instalación en el municipio a pesar del aumento de los delitos", ha insistido.

Por último, Cortés se ha referido también a "lo ocurrido con el cuartel de la Guardia Civil en Cártama, que ha reactivado este año su construcción después de llevar años de retraso e incluso meses estando paralizada ante la atónita mirada de los vecinos".