PP reivindica el "milagro económico andaluz 'made in Málaga' frente a "machaque fiscal y abandono" del Gobierno

Celebración del foro 'Andaluzas que lideran a tu lado. Economía y Emprendimiento en Málaga'. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Malaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este viernes "el milagro económico andaluz 'made in Málaga'" y ha destacado que "Andalucía es hoy punta de la lanza de la economía y el empleo gracias al modelo de éxito que ya venían implementando nuestros alcaldes y también desde la Diputación", frente a lo que ha situado "el machaque fiscal y el abandono inversor" del Gobierno de España.

Así lo ha expuesto, junto al coordinador de Turismo y Andalucía Exterior del PP de Andalucía, Arturo Bernal, durante la clausura del foro 'Andaluzas que lideran a tu lado. Economía y Emprendimiento en Málaga', que ha contado con la participación del secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, y la presidenta del Consejo Asesor y coordinadora de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la formación, Carolina España.

Navarro ha valorado en Andalucía "la simplificación administrativa, la digitalización y la apuesta por canales más directos de comunicación con los ciudadanos, además de ser referentes en alcanzar mejores cotas de calidad de vida bajando impuestos" y lo ha contrapuesto con "las 97 subidas de impuestos y cotizaciones sociales de Sánchez y Montero, que perjudican mayormente a los territorios con mayor actividad económica, como es el caso de Málaga".

Así, ha advertido que Málaga es la provincia andaluza y una de las españolas "que más ha perdido con las políticas de Sánchez y Montero y con su abandono inversor", al tiempo que ha criticado que "la voracidad fiscal y el récord sucesivo de recaudación en la provincia no se traduzca en inversiones ni proyectos".

La dirigente 'popular' ha afirmado que "la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años y de inversiones se traduce en falta de seguridad e incertidumbre tanto en movilidad, como en materia hidráulica e incluso con la energía, que se ha convertido en un bien casi tan escaso como el agua en Málaga, porque no podemos pensar en nuevos desarrollos urbanísticos y empresariales con la potencia eléctrica actual".

Al respecto, ha recordado que el Gobierno ha presentado el nuevo plan de inversiones de la red de transporte eléctrico hasta 2030 "y, de los 37 millones que se destinan a Málaga, más de la mitad son para mantenimiento y conservación de la red actual", apuntando que la mayoría de los proyectos "vienen arrastrados del marco anterior porque han sido incapaces de ejecutarlo".

Ante ello, la Junta de Andalucía ha reclamado al Ejecutivo central la incorporación de 54 millones de euros más en proyectos para garantizar, por ejemplo, el abastecimiento eléctrico de la Axarquía, la Costa Tropical y parte de la sierra de Granada.

En materia de movilidad, ha incidido en que la formación "lleva años advirtiendo del déficit inversor del Gobierno tanto en la mejora de las carreteras como de la red ferroviaria". "Lo venimos denunciando, igual que lo han dicho los usuarios, maquinistas e interventores de los trenes", ha abundado.

Así, ha apuntado que "el día cero de ese proceso de deterioro de la línea de AVE que conecta Málaga y Madrid fue en enero de 2023 y el retraso sonado de muchas personas que asistían a Fitur, punto en el que ha aseverado que la degradación de nuestra red ferroviaria en estos tres años coincide con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado".

"Ni mejora y redimensionamiento de las líneas del Cercanías de Málaga, ni bonificación del peaje de la Costa del Sol, ni tercer carril desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital, ni actuaciones en nuestras carreteras", ha lamentado, censurando que el Ejecutivo central "no mueve ficha más allá de estudios y reuniones", cuestionando "cómo se van a embarcar en nuevos proyectos si ni siquiera son capaces de mantener esa red de transporte ferroviario que ha sido orgullo de los españoles".

Navarro, que ha alertado de la opacidad que supone no contar con presupuestos desde hace tres años, ha criticado que "los malagueños pagamos las consecuencias de la falta de inversiones del Gobierno con una falta de seguridad, certidumbre y bienestar; un déficit cada vez más acusado que vemos tanto en materia de movilidad, como de agua y también con la energía".

La presidenta del PP malagueño también ha puesto en valor el trabajo de la formación junto a la sociedad civil "de manera abierta y cercana". "Intentamos tener ese estrecho vínculo porque entendemos que sólo de su mano podremos tener el mejor diagnóstico para obtener las mejores soluciones a los problemas, desafíos y retos de Málaga", ha subrayado.

En esta línea, ha afirmado que "es un aprendizaje y una manera de trabajar de manera aliada con la sociedad civil, con los agentes sociales y económicos y con los representantes de los sectores productivos, desde la empatía y la comprensión", ha abundado Navarro.

En este marco, ha reivindicado el potencial de Málaga y la fortaleza de sectores productivos, punto en el que ha señalado "la importancia del capital humano, con capítulo especial para las mujeres que están al frente de la gestión y al frente de buques insignias de esos sectores productivos".

"La clave también está en ellas, en su trabajo e implicación y en todo lo que han sacrificado", ha explicado, poniendo en valor el avance de "una provincia dinámica, pujante y ambiciosa que no se conforma con crecer, sino que quiere hacerlo con calidad de manera sostenible".

Por su parte, el coordinador de Turismo y Andalucía Exterior del PP de Andalucía, Arturo Bernal, ha puesto en valor el trabajo el Gobierno de Juanma Moreno para transformar una tierra "que no se conforma y que ha dejado de encabezar rankings que nos sonrojan". "Cada vez son más los territorios que miran a Andalucía como ejemplo a seguir y el turismo está siendo el motor de los motores que está haciendo este cambio realidad", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que actualmente Andalucía "es la comunidad de España que más empleo turístico crea, superando una cifra histórica: más de medio millón de empleos en verano". "El 75% de los trabajadores del sector turístico tiene contrato indefinido y la tasa de temporalidad es la más baja registrada. Desde el inicio del Gobierno del cambio, hemos pasado del 40% al 20%. Un dato histórico para Andalucía", ha detallado.

"Somos una región que ha demostrado que no tiene techo pese a los agravios del sanchismo, cuya mano tendida ni está ni se la espera", ha dicho reclamando que "exportéis este mensaje allá donde vayáis". "Andalucía cuenta con un Gobierno que sabe lo que quiere y cómo hacerlo, para seguir aportando soluciones a los andaluces", ha concluido.