PP señala que "continuos atascos en accesos a Málaga conllevan un sobrecoste del 10% en combustible para conductores"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado este jueves que el Gobierno de España "siga sin atajar el colapso de tráfico y los continuos atascos y cuellos de botella" que se generan en los accesos a Málaga desde la zona este y ha subrayado que "la incapacidad del Ejecutivo para resolver los problemas de movilidad en la provincia hace que los malagueños pierdan tiempo y dinero pero, sobre todo, compromete su seguridad".

Así lo ha expuesto durante una visita al municipio malagueño de Vélez-Málaga junto al alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, donde ha criticado que, "ante cualquier alcance, accidente o avería se generan colas kilométricas que hacen que los vecinos de la Axarquía lleguen tarde a sus puestos de trabajo o estudio, lo que también les genera un sobrecoste del 10% en combustible", incidiendo en que esta situación "supone un freno para nuevas zonas residenciales en esta comarca".

Navarro, que ha destacado que la formación provincial mantiene activa la campaña de recogida de firmas para reclamar al Gobierno que ejecute el tercer carril desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital, ha subrayado también "la necesidad de que el Ejecutivo empiece a planificar una nueva ronda al norte de la existente para descongestionar la autovía, además de reordenar y mejorar los accesos e impulsar medidas transitorias como carriles reversibles y unidades de respuesta rápida ante los accidentes y averías".

"Queremos que se redimensione la A-7, que se planifique esa nueva ronda, que se incorpore ese tercer carril y que se dote de mayor fluidez al tráfico", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que, "desde el Partido Popular y como usuarios de la A-7, hemos cogido esta bandera para exigir al Ejecutivo de Sánchez y Montero esa actuación necesaria".

Por último, la dirigente 'popular' ha incidido en que, "por encima de la perspectiva económica y del freno al desarrollo de la provincia que supone este colapso de la movilidad, está la seguridad de los malagueños". "Hablar de movilidad también es hablar de seguridad, de prevenir accidentes, de mejorar los accesos y la fluidez del tráfico y de ofrecer alternativas y certidumbre a los conductores", ha concluido Navarro.