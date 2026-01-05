PP valora que Málaga "pilote el liderazgo andaluz" en creación de empleo frente al "saqueo fiscal de Sánchez"

Archivo - El vicesecretario de Málaga Productiva del PP de Málaga, Carlos Conde. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP de Málaga y coordinador del Observatorio Económico y de Precios, Carlos Conde, ha puesto este lunes en valor que Málaga "pilota el liderazgo andaluz en la creación de empleo y oportunidades gracias a las políticas económicas y a las siete bajadas de impuestos impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno", lo que ha comparado con el "saqueo fiscal" ejecutado por Sánchez y Montero al bolsillo de los malagueños.

A través de una nota, Conde ha celebrado "el récord histórico" de empleo que ha alcanzado Málaga durante el pasado 2025 y el crecimiento de la provincia por encima de la media española hasta situarse en el cuarto puesto del ranking nacional.

El vicesecretario 'popular' también ha destacado que Andalucía registra "por primera vez en su historia, más autónomos que parados, un crecimiento consolidado que se traduce en 56 meses consecutivos reduciendo el desempleo interanual".

"Hablamos de un hito para la región que viene impulsado por las políticas de empleo que promueve el Gobierno de Juanma Moreno y que han permitido que haya más de medio millón de afiliados a la seguridad social que hace siete años", ha subrayado.

De esta forma, Conde ha recordado que la provincia está siendo "clave" para alcanzar este crecimiento andaluz y ha reivindicado que "la Costa del Sol es la zona de Andalucía con más autónomos". También ha celebrado los datos positivos en la reducción del desempleo durante 2025.

Al respecto, ha alegado que la provincia finalizó el año "con más de 9.000 parados menos, una cifra que a nivel andaluz se traduce en la creación de 70.000 empleos en 12 meses". "Desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta, hay más empleo, menos tasa de paro y más cotizantes que nunca en Andalucía", ha concluido.