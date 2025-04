Presentan la Plataforma por la Mayoría Social de Andalucía en Antequera

ANTEQUERA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La Plataforma por la Mayoría Social de Andalucía ha quedado constituida este martes en un acto celebrado en la sede de CCOO en Antequera (Málaga) y que ha contado con la presencia del secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, junto con representantes de otras organizaciones sindicales, políticas (como el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas) asociaciones de mujeres, inmigrantes, consumidores, de memoria histórica o LGTBI, entre otros.

Según señalan desde CCOO en un comunicado, esta plataforma da continuidad y fija en el territorio de la comarca de Antequera y el resto de la provincia de Málaga la iniciativa a nivel andaluz, "que pretende aglutinar actuaciones para contestar las políticas que se están siguiendo por la Junta de Andalucía y que están provocando el actual estado de desigualdad y desmantelamiento de los servicios públicos".

Así, en la misma nota informativa, CCOO recoge que con datos del año 2024, el empleo en la comarca de Antequera ha disminuido el crecimiento y se queda en un 2,78% de incremento del empleo en la comarca del Nororma, Guadalteba y Antequera.

Hay una ralentización en la actividad económica de la comarca y según señala Fernando Cubillo, que añade que "esta ralentización se traslada también al ámbito de los salarios, dado que las contrataciones que se realizan en estas comarcas apenas llegan a la jornada completa. Estos contratos son muy temporales, con mucha precariedad, por eso tenemos que poner el énfasis en que hace falta, desde la Diputación, desde la Junta de Andalucía, poner en marcha planes de empleo que permitan el desarrollo de la actividad económica, que impulse no solamente el empleo, sino también unos salarios dignos que permitan vivir".

Para el sindicato, el Gobierno andaluz "ha abandonado a la población de esta comarca, pues no se pueden pagar ni una sanidad privada, no se pueden pagar una educación universitaria o superior, porque no pueden trasladarse ni pagar a sus hijos e hijas la residencia en la ciudad de Málaga, no se pueden pagar una residencia de mayores, no hay un servicio a la Dependencia eficaz que dé respuestas al conjunto de la población necesitada".

Y añaden que la Plataforma por la Mayoría Social en Antequera pretende impulsar "unas pensiones dignas, una mejora de los salarios, una mejora del empleo y, sobre todo, una mejora de los servicios públicos que son tan necesarios en toda la comarca".