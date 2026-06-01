La presidenta de la FAPE clausura 'Prensa en mi mochila' en Málaga por el que han pasado 2.500 escolares este año

La presidenta de la FAPE clausura 'Prensa en mi mochila' por el que han pasado 2.500 escolares este año. - APM

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Carmen del Riego, clausurará el próximo 9 de junio, a las 12,00 horas, la octava edición del proyecto de alfabetización mediática 'Prensa en mi Mochila', que este curso ha contado con la participación de más de 2.500 escolares.

El acto, que tendrá lugar en el Centro Cultural La Malagueta, reunirá a un centenar de estudiantes de Bachillerato y Secundaria de los esos 2.500 alumnos, han informado desde la Asociación de la Prensa de Málaga, entidad que impulsa esta la iniciativa.

El programa ha desarrollado talleres en 51 centros educativos de la capital y la provincia dirigidos a alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y, como novedad este año, Formación Profesional. Busca acercar los medios de comunicación a las aulas y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas.

Cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa", la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank, cuyos representantes asistirán a la clausura.

Carmen del Riego protagonizará uno de sus primeros actos públicos al frente de la organización. Especializada en información política y parlamentaria, desarrolla su trayectoria profesional en La Vanguardia desde 1992 como cronista política.

Durante el encuentro, la periodista compartirá su experiencia profesional con el alumnado, que podrá entrevistarla y plantearle preguntas sobre el papel de los medios de comunicación, la desinformación y el uso responsable de las redes sociales.

Nacida en Oviedo, Carmen del Riego es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y también en Derecho y Ciencias Políticas por la Universitat Oberta de Catalunya.

Inició su carrera profesional en La Nueva España y en 1982 se incorporó a Europa Press. Posteriormente trabajó en Diario 16 y participó en la fundación del diario El Sol en 1990. Desde 1992 forma parte de La Vanguardia, donde se ha consolidado como una de las principales cronistas políticas del país.

Entre 2011 y 2015 presidió la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), primera mujer en ocupar ese cargo. También estuvo al frente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) entre 2000 y 2002.

A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio 'Luis Carandell' del Senado (2014), el Premio de Periodismo del Ministerio de Defensa (2016) y el Premio 'Josefina Carabias' del Congreso de los Diputados (2022).

La periodista asumió recientemente la presidencia de la FAPE tras su elección el pasado 16 de mayo en la LXXXV Asamblea General celebrada en Santiago de Compostela. En su nuevo mandato ha situado entre sus principales objetivos la defensa del periodismo y la lucha contra la desinformación.

'Prensa en mi Mochila ' es un programa de alfabetización mediática que proporciona a los jóvenes herramientas para comprender, analizar y consumir información de forma responsable en el entorno digital.

A través de talleres impartidos por periodistas especializados en educomunicación, el alumnado aborda cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los medios, la desinformación, la inteligencia artificial, las redes sociales y la ciberseguridad.

El proyecto incluye además distintas actividades a lo largo del curso escolar, entre ellas el Concurso Escolar y la Semana de los Medios en la Escuela, celebrados durante los meses de abril y mayo.

La programación se completa con masterclass de profesionales de reconocido prestigio. En esta octava edición han participado la periodista Pepa Fernández, encargada de inaugurar el programa el pasado 15 de abril; Cristina López, de Canal Sur; y Fernando del Valle, director de Canal Málaga RTV.