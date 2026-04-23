Presidente de Diputación de Málaga espera que 30 de abril sea fecha definitiva del AVE directo y pide "más respuestas"

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha esperado que el 30 de abril sea la fecha "definitiva" para recuperar la conexión ferroviaria directa por alta velocidad y, aunque ha dicho "dejar a un lado la confrontación y obviando lo que podría entenderse como un movimiento estratégico por parte del Gobierno central", ha considerado que el Ejecutivo debe dar "más respuestas" sobre esta línea.

A través de una nota de audio, Salado ha recordado que "este capítulo de aislamiento ferroviario alcanza ya los 102", por no tener esa conexión directa por alta velocidad entre Málaga y Madrid; "más de tres meses en los que no ha con pérdidas en nuestra actividad económica, con decenas de miles de malagueños afectados por el corte del AVE o por los viajes interminables", ha apuntado.

"Espero enormemente que la fecha dada ahora desde Adif sea la definitiva", ha dicho el también presiente de Turismo Costa del Sol, quien ha señalado que "se han dado ya varias fechas para el restablecimiento del servicio: primeros de marzo, 24 de marzo, 27 de abril y ahora el 30 de abril". ¿Y por qué ahora tenemos que creer que es la fecha buena?", ha cuestionado.

Así, ha considerado que, "dejando a un lado la confrontación y obviando lo que podría entenderse como un movimiento estratégico por parte del Gobierno central", los malagueños "necesitan tener más respuestas a algunas preguntas que siguen siendo claves y que el Gobierno tiene obligación de contestarlas.

"¿Será de verdad esta la fecha definitiva? ¿Cómo será el servicio de alta velocidad hasta que se restablezca del todo? Y la más importante, ¿cuándo estará en perfecto estado y restablecido en su totalidad el servicio de alta velocidad?, ha preguntado al Gobierno central Salado.

Así, ha dicho que se hace estas preguntas "desde la lealtad institucional", apuntando que ya en su día se hizo "otras que siguen sin respuesta, como la de por qué se tardó tres semanas en diagnosticar correctamente el problema de desprendimiento y poner los medios adecuados para repararlo".

Al respecto, el presidente provincial ha indicado que "si hubiese sido así, tendríamos el servicio restablecido desde primeros de abril, finales de marzo; y eso no ha ocurrido". "La sociedad malagueña necesita esas respuestas y el Gobierno tiene obligación de contestarlas", ha reiterado.