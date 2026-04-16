Primark reabre su local en Miramar, en Fuengirola (Málaga), tras una reforma centrada en la modernización. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Primark ha reabierto este jueves su local en el centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) tras haber llevado a cabo una reforma centrada en la modernización del espacio, incluyendo la incorporación de su nuevo logo e imagen corporativa.

Según han explicado desde Miramar, la firma --que ha mantenido su ubicación en la planta alta--, se ha centrado en la "mejora de la experiencia del consumidor" y, en este sentido, "ha actualizado sus sistemas de pago con la implementación de las cajas autocobro, las cuales agilizan los procesos de transacción". Además, se han incluido dos probadores adaptados y uno familiar con mayor amplitud, así como una serie de mejoras de iluminación en los ya existentes.

En relación con la estética del local, la marca ha creado nuevos espacios seccionados por paredes para facilitar la visibilidad de los diversos productos, incluyendo nuevo mobiliario. Asimso, se ha cambiado el color de las paredes de negro a blanco para aprovechar las nuevas luces integradas, y al mismo tiempo se han renovado los expositores y maniquíes para "realzar la nueva propuesta visual del espacio".

La tienda también ha renovado su fachada para incluir su logotipo actualizado y, paralelamente, ha reorganizado sus oficinas y 'back of house' en línea con "una optimización de su funcionamiento diario".

Según ha explicado la responsable de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, "la reforma del local de Primark es una prueba fehaciente de la apuesta de las marcas más punteras por nuestros espacios, al contar con un cliente local activo y una potente oferta turística que resultan muy atractivos". "Este nuevo concepto de local moderno, accesible y adaptado a las últimas tendencias del mercado se traduce directamente en un alto grado de satisfacción del consumidor", ha recordado.

Desde el complejo malagueño han señalado que, gracias a su ubicación estratégica en puntos como el centro comercial Miramar, Primark se ha consolidado como uno de los líderes del sector textil no solo en la provincia, sino en todo el país. La enseña cuenta con cerca de 55 años de recorrido y posee más de 470 tiendas repartidas por todo el globo, con expectativas de continuar ampliándose por Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.