Prisión para un detenido por varios robos en comercios de Manilva (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Manilva (Málaga), en colaboración con la Policía Local del municipio, han detenido a una persona por la comisión de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos públicos de la citada localidad malagueña.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión. La investigación se inició tras tener conocimiento de varios robos producidos en comercios y establecimientos durante los meses de diciembre y enero, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, tras la información se realizaron numerosos servicios para la localización del autor. En uno de sus servicios, la Policía Local sorprendió in fraganti al presunto autor cuando intentaba entrar por la fuerza en un local, frustrando así la comisión del delito, consiguiendo huir antes de su detención.

Tras las gestiones llevadas a cabo fue identificado el presunto autor de los hechos, siendo autorizada por la Autoridad judicial la entrada y registro del domicilio del acusado.

En el registro de la vivienda fueron aprehendidos numerosos objetos sustraídos en los robos investigados, así como fueron intervenidos otros objetos procedentes de otros robos que presuntamente habría cometido.

Por los hechos se detuvo al hombre al que se le imputan cuatro delitos de robo con fuerza en comercios, manteniéndose la investigación abierta y no se descarta el esclarecimiento de otros robos relacionados.