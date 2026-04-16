La programación de la Noche en Blanco de Málaga incluye 150 propuestas culturales en distintos espacios de la ciudad

Presentación de la Noche en Blanco - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación de la XVII edición de La Noche en Blanco incluye 150 propuestas culturales en distintos espacios de la ciudad. La cita cultural, que se celebra el sábado 16 de mayo entre las 20,00 y las 01,00 horas, tiene este año como lema 'Málaga, el futuro se escribe con Música'.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, impulsa este acontecimiento cultural, con la participación de varias áreas municipales.

El Consistorio cuenta para las acciones diseñadas específicamente para la Noche en Blanco con artistas, creativos y gestores culturales, que un elevado porcentaje son de Málaga. También participan como patrocinadoras de esta edición Fundación Unicaja y Cervezas Victoria. Además, destaca la implicación y participación de distintos organismos institucionales, como Junta, Diputación y UMA, entre otros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, Genoveva Ferragut; y el director de Actividades Culturales de Fundación Unicaja, José María Luna, ha informado sobre la programación de esta edición.

En el que figuran casi 150 actividades en 98 espacios de toda la ciudad, entre museos, centros culturales, edificios y distintas localizaciones. Si la Música ha tenido una presencia protagonista en la Noche en Blanco, en esta edición se convierte en el eje vertebrador de la mayoría de las propuestas.

Entre ellas destaca la propuesta del espectáculo Balcones en canto, producida desde el Área de Cultura y Patrimonio Histórico junto con Intermezzo Programaciones Musicales. A lo largo de la noche, algunos de los temas más representativos de la historia de la música se cruzarán de balcón a balcón, a lo largo de calle Larios y la Plaza de la Constitución. Se realizarán seis pases de 15 minutos.

De igual modo, destaca la intervención de la Orquesta Filarmónica con el concierto 'Una noche de inspiración española', que tiene lugar en la plaza de la Marina. Por su parte, el Conservatorio Superior de Música ha programado recitales de guitarra que acompañarán el recorrido de las visitas guiadas a la Alcazaba.

A estas actividades se sumarán otras que van desde marchas, con un Concierto de Bandas de Música en la plaza de Tabacalera; a los verdiales, en la Pérgola de La Coracha, en interior del MUCAC. Por otro lado, la Comandancia Naval de Málaga se suma con unas jornadas de puertas abiertas.

CATEGORÍAS

Como en ediciones anteriores, todas las actividades de la noche se dividen en categorías, cada una reflejada con un color distinto dentro del programa.

La categoría Arte, Museos y Exposiciones ofrece 39 propuestas. Artes escénicas son 7. Las actividades dedicadas a la Música y Danza suman un total de 61. Arte en la calle programa 3 acciones. Artes audiovisuales son 11. Hay programadas 13 visitas y actividades extraordinarias. Por último, la Nochecita en Blanco, destinada a los más pequeños, oferta hasta 11 actividades. La categoría Y también puedes ver se incluyen 2 actividades.

PUNTO DE INFORMACIÓN

El Punto de Información, situado a la entrada de calle Larios, es la 'Zona Cero' de la Noche en Blanco. En este espacio, los visitantes pueden obtener información de las actividades, horarios, ubicaciones y conseguir el programa de actividades. Además, pueden darse algunas sorpresas.

Este año el Punto de Información crece, en su sentido más amplio: crece en tamaño y se convierte en una actividad en sí mismo, Recording.

Así, está concebido como un espacio donde los participantes podrán dejar su huella sonora.

Entre todos los visitantes se creará una melodía para el recuerdo; una sola voz creada a partir de muchas voces. Para conducir la actividad, la artista Julia Martín y su equipo estarán recogiendo los sonidos para crear con ellos la melodía de la Noche en Blanco 2026.

MÚSICA Y DANZA

Dentro de la categoría de música y danza, a las actividades ya mencionadas, se suma el protagonismo de los Conservatorios. El Conservatorio Superior de Danza ofrecerá una Muestra de Danza Española en el escenario de la plaza de la Marina.

También en ese mismo escenario, el grupo de viento y percusión del Conservatorio Superior de Música interpretará Música para los Reales Fuegos de Artificio de Händel.

La participación del Conservatorio Superior de Música estará presente con actuaciones en distintas ubicaciones como el Patio de las Cadenas de la Catedral, a la que se sumará la intervención principal del catedrático de piano Antonio Ortiz, quien ejecutará el programa 'Recuerdos de viaje. Impresiones musicales del París de Picasso'. También alumnos de esta misma institución llevará la música la plaza de la Merced.

Por su parte, la Banda Municipal de Música ofrecerá su tradicional concierto en la plaza de Hoyo de Esparteros; mientras que la Diputación Provincial sorprenderá con El amor brujo, de Manuel de Falla, en el Centro Cultural María Victoria Atencia.

Música cofrade, la Noche en Blanco Joven en el Recinto Eduardo Ocón, flamenco, jazz y coros son otras propuestas en puntos como la Casa Gerald Brenan y el Cementerio Histórico de San Miguel, entre otros.

Un año más, la EMT se suma a la Noche en Blanco a través de las líneas 3, 7 y 11, en las que Metáforas musicales deleitarán a los viajeros. Del mismo modo, Smassa también participa con Música suburbana, en los aparcamientos públicos de Tejón y Rodríguez, Salitre y plaza de la Marina.

ARTE, MUSEOS Y EXPOSICIONES

Por su parte, los museos de la ciudad cobran vida en la Noche en Blanco con multitud de propuestas, abriendo sus puertas para visitas a sus exposiciones permanentes y temporales.

Entre ellos están el Museo Carmen Thyssen Málaga, Museo Picasso Málaga, Museo de Málaga, Museo Interactivo de la Música Málaga (MIMMA), Museo Revello de Toro, Museo del Vino Málaga, Museo Aeronaútico, Centro Cultural Fundación Unicaja, Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares o el Centro Generación del 27.

ARTES ESCÉNICAS

En la categoría de artes escénicas se ofrecerá una batería de actividades amplia, entre las que destacan las visitas teatralizadas Un viaje a través de la Música, de la Fundación Unicaja, o El billete musical, de la Asociación de Vecinos el Perchel.

Por su parte, como cada año, la Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831 ofrecerá Un refectorio carmelitano que rezuma música histórica y la Asociación Ocio-Cultural Terrazas Málaga Libre y a lo loco.

En el CEIP Prácticas nº 1 se podrá hacer el Free tour El Prácticas Nº 1 al son de su historia. El colectivo cultural Maynake propone El sueño de una noche de verano y en el Real Club Mediterráneo se podrá disfrutar de Espectáculo en azul: agua, ritmo y embrujo.

ARTE EN LA CALLE Y ARTES AUDIOVISUALES

En la categoría arte en la calle se ha programado Sinfonías Urbanas que presentan la Asociación de Mujeres Kartio, tanto en la Plaza de la Merced como en Calle Muro de San Julián, así como Deriva en Muelle Uno.

Mientras que en artes audiovisuales han destacado la actividad Dilo con Música, que tendrá lugar en la explanada del Mucac Mayoristas, entre otras actividades. Por otro lado, habrá visitas y activiades extraordinarias. Asimismo, un año más la Nochecita en Blanco desarrollará gran parte de sus actividades en la zona del Soho, donde han organizado talleres.

Por otro lado, han recordado que para participar en algunas de las actividades es necesaria una inscripción previa. Por último, han incidido en la Noche en Blanco Accesible y han recordado que el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento elaborará, un año más, un Plan de Emergencia de la Noche en Blanco.