La protección del patrimonio cultural y natural, eje de las 20 Jornadas Internacionales de Emergencias de la UMA

Presentación de las Jornadas Internacionales sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes, organizadas por la UMA. - UMA

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) vuelve a acoger las Jornadas Internacionales sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes, organizadas por la Cátedra que lleva el mismo nombre, y que este año llegan a su 20 edición en la que el eje será la protección del patrimonio cultural y natural ante este tipo de situaciones.

Así lo han indicado este miércoles en la presentación de las jornadas, que tras 20 años se sitúan como "referente en el sector, por lo que sus enseñanzas suponen a la hora de afrontar las amenazas de una manera coordinada y por el uso de las tecnologías avanzadas al servicio de los desastres".

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de servicios de rescate de toda España, civiles y militares se dan cita este jueves y el viernes en la Escuela de Ingenierías Industriales para participar en mesas redondas y talleres. Así, la parte teórica será dentro del centro universitario y la práctica, en la explanada exterior, donde se hará el ejercicio de multirrescate.

Como novedad, este año se llevará a cabo una actividad en la Base Aérea (viernes por la tarde), con un Airbus medicalizado fletado para la ocasión por el Ejército del Aire.

A la presentación de las jornadas ha asistido el rector, Teodomiro López Navarrete; el director de las jornadas y de la Cátedra de Emergencias, el profesor de Psicología Jesús Miranda; el subdirector y catedrático de Robótica Alfonso García Cerezo, y Anthony Mandow, director del Instituto Universitario en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos (IMECH-UMA).

Todos ellos han hecho hincapié en la relevancia internacional de esta cita y en la importancia de afrontar las amenazas de "una forma coordinada"; además de incidir en el carácter multidisciplinar y en la colaboración de la academia con el mundo profesional, "lo que supone un valor añadido a los resultados de investigación, ya que contamos con la respuesta de los que ponen en práctica los avances científicos", ha dicho el rector.

López se ha referido a la progresión "realmente espectacular" de las jornadas y se ha mostrado convencido de que este próximo año será "el año del observatorio de las emergencias", en referencia al convenio suscrito hace un año entre la universidad, la Junta, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación para crear el centro Oemerg, para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en situaciones de seguridad y catástrofes, así como a su implementación en los cuerpos de seguridad.

Por su parte, el subdirector y catedrático de Robótica ha hecho hincapié en la relevancia de los grupos de investigación que respaldan la trayectoria de estas jornadas, mientras que el director del Instituto Universitario en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos ha resaltado su capacidad para obtener sinergias de tecnologías como la robótica, la electrónica o la inteligencia artificial.

Esto, ha dicho, se pone de manifiesto especialmente en el ejercicio práctico del viernes 8, donde no solo habrá demostraciones puntuales, sino que servirá también para poner en práctica avances que se incorporarán a los agentes y voluntarios que participan en ellas. Como ejemplos han señalado las camisetas sensorizadas desarrolladas en el IMECH para medir señales fisiológicas como el ritmo cardiaco o el uso de robots o drones en espacios de visibilidad difícil.

El director de las jornadas y de la Cátedra de Emergencias ha detallado un programa que cuenta con exposiciones, demostraciones y exhibiciones y debates acerca de la atención psicológica en emergencias, sistemas de alerta temprana, operativos de respuesta ante catástrofes que afectan al patrimonio o la conferencia inaugural, a cargo de la directora general de museos y conjuntos culturales de la Junta de Andalucía, Aurora Villalobos.

Se trata de una cita tradicional para investigadores, profesionales y personas interesadas en el campo de las emergencias. La actividad se lleva a cabo en base al convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa UNITAR-ONU, Cifal Málaga, Consorcio Provincial de Bomberos y distintos acuerdos establecidos con diferentes organismos y entidades.

Esta edición cuenta para su organización con la Cátedra Estratégica de Seguridad, Emergencias y Catástrofes, el Instituto de Investigación IMECH y la Fguma.