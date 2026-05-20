Un proyecto de ciencia ciudadana analiza cómo influye el cambio climático en las crías de camaleón

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MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ciencia ciudadana 'Estudio del efecto de la temperatura en el género de las crías de camaleón común' evaluará la incidencia del cambio climático en la especie, para analizar los riesgos con los que se enfrenta en la actualidad.

La asociación ambiental Madretierra, en colaboración con la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de la ciudad y la Fundación Bioparc, impulsan este programa científico-participativo que finaliza en junio de 2027.

La iniciativa, presentada este fin de semana en el Bioparc Fuengirola, está apoyada por la Oficina Andaluza de Ciencia Ciudadana, actualizará la distribución local de la especie.

Asimismo, analizará su proceso reproductivo, en colaboración con la Universidad de Málaga, para generar una base científica sólida que sirva a las instituciones para orientar la gestión de su conservación, frente al cambio climático.

La asociación Madretierra con el apoyo de voluntarios ha censado durante tres años consecutivos las poblaciones de camaleón común en diferentes zonas periurbanas de Málaga capital.

"La implicación previa de la ciudadanía en la recogida sistemática de datos de campo ha permitido detectar un patrón consistente de desequilibrio en la proporción de sexos, evidenciando el valor del conocimiento generado desde el territorio para formular preguntas de investigación relevantes", ha señalado la coordinadora del proyecto Helena Rambla.

En todos los censos, se ha observado una diferencia muy marcada entre sexos de los 56 ejemplares localizados, con porcentajes del 80-90% de hembras y un 10-20% de machos. Ante estos resultados repetidos a lo largo de los años, se plantean dos hipótesis, ha indicado Fundación Descubre en un comunicado. Por un lado, que el aumento de temperaturas podría estar afectando al género de las nuevas crías de camaleón, haciendo que nazcan más hembras, tal como ocurre en otras especies de reptiles como las tortugas marinas.

Otra teoría explora que los machos podrían tener más mortalidad, ya que se desplazan mayores distancias que las hembras para encontrar pareja en época de reproducción. De esta forma, se exponen a mayores peligros como atropellos o capturas de humanos y de otros depredadores.

Para elaborar una base científica que dé respuesta a este descenso de los machos, la asociación Madretierra promueve este proyecto de ciencia ciudadana para la cría en cautividad de huevos de camaleón sometidos a diferentes temperaturas. De esta forma, estudiarán la influencia de este factor en el género de las crías de camaleón.

La iniciativa, que cuenta con la asesoría científica del investigador de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Farfán, tiene la colaboración de la Fundación Bioparc y el Ayuntamiento de Málaga quien aportará los huevos de camaleón que custodian en su Centro de Biodiversidad.

INCUBACIÓN CONTROLADA

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de incubación controlada de huevos de camaleón con diferentes rangos de temperatura, un grupo de 24,5 Cº y otro de 27,5 ºC. A continuación, se analizaran de los datos obtenidos tras la eclosión donde se medirán la longitud, peso, sexo y tiempo hasta la eclosión de cada grupo de estudio.

Para la determinación del género se utilizaran muestras de saliva de los ejemplares. Esta variable se cruzará con la temperatura a la que ha sido incubada cada huevo, para determinar si a más grados, más posibilidad de obtener una hembra.

Con las primeras conclusiones, se organizará un encuentro participativo en la Universidad de Málaga con el asesor científico, donde la ciudadanía y el equipo técnico analizarán e interpretarán los resultados, que se plasmarán en una nota y un póster científico.

CENSOS PARA LA CONSERVACIÓN

El proyecto incorpora un enfoque de ciencia ciudadana para impulsar la implicación activa de la ciudadanía en procesos como los censos participativos de camaleón común, que sirven de base para la formulación de hipótesis y el desarrollo del proyecto.

A continuación se evaluará la relación entre el incremento de temperaturas registrada en los últimos años y la proporción de sexos observada, integrando los resultados experimentales con los datos climáticos disponibles para el área de estudio.

De esta forma, el estudio constituye una base científica para la toma de decisiones en la conservación de la biodiversidad local, facilitando resultados científicos que puedan ser considerados por las administraciones públicas implicadas en el manejo de la especie.

PROYECTOS EN ANDALUCÍA

'Estudio del efecto de la temperatura en el género de las crías de camaleón común' es uno de los ocho proyectos de la convocatoria de ayudas 'Andalucía, mejor con ciencia' que están recibiendo apoyo para el desarrollo de sus planes de acción de la Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía, financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta 'ventanilla única' se dedica a asesorar, formar y difundir iniciativas de participación de la ciudadanía en la ciencia y es la primera de ámbito regional en todo el país. De esta forma, brindará apoyo a estos ocho proyectos.