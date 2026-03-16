Un proyecto de Diputación de Málaga, finalista en los Premios del FSE+ por su enfoque innovador en formar para el empleo

El proyecto ‘TeQuieroVerde’ de la Diputación de Málaga, finalista en los Premios del FSE+ por su enfoque innovador en la formación para el empleo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'TeQuieroVerde', impulsado por la Diputación de Málaga, ha sido seleccionado como uno de los nueve finalistas de los Premios del Fondo Social Europeo, convocados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marco del VI Foro del FSE+, que se ha celebrado en Bilbao.

La candidatura de la institución provincial ha sido elegida por el marcado carácter innovador de sus objetivos, contenidos, metodología y plan de trabajo para la educación y formación en la inserción laboral, elementos que han sido especialmente valorados por la organización de estos galardones, cuyo objetivo es reconocer iniciativas que contribuyen a mejorar el empleo, la inclusión social y la formación mediante el uso de los fondos europeos.

TeQuieroVerde es un proyecto cofinanciado por el FSE+ en el marco del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad FSP del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su objetivo es la capacitación en competencias vinculadas a la economía circular, orientado a revitalizar territorios de la provincia de Málaga que se encuentran en regresión económica debido al despoblamiento rural, muchos de ellos con alto valor ecológico.

De este modo, la iniciativa busca fomentar la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas, especialmente de aquellas más alejadas del empleo o con mayores dificultades de inserción, así como formar y recualificar a trabajadores y promover el impulso de negocios sostenibles, integradores y con impacto social y medioambiental.

Acciones del proyecto El programa contempla un amplio conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la empleabilidad y a generar nuevas oportunidades económicas vinculadas a la transición ecológica.

Entre ellas destacan, 62 acciones formativas, en modalidad presencial, online y mixta, dirigidas tanto a personas desempleadas como a trabajadores, centradas en la implantación de la economía circular en distintos sectores económicos con el objetivo de favorecer la inserción laboral, la mejora del empleo y la creación de empresas vinculadas a la sostenibilidad.

Igualmente, cuenta con acciones de asesoramiento personalizado para apoyar a las personas participantes en el diseño y desarrollo de su plan de empleo o emprendimiento, así como con comunidades de práctica, espacios colaborativos en los que los participantes comparten conocimientos, herramientas y estrategias para mejorar su empleabilidad y sus oportunidades en el mercado laboral.

E incluye acciones de innovación social, entre las que figuran la creación colectiva de un 'Green Map System' online, el desarrollo de herramientas de empoderamiento verde, jornadas de sensibilización, nuevas metodologías formativas, impulso al talento verde y ferias de empleo.

INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN

TeQuieroVerde nace de un proceso participativo de diagnóstico desarrollado a partir de proyectos anteriores y diseñados junto a los agentes del territorio. Esta cocreación ha permitido adaptar la iniciativa a las necesidades reales de los municipios rurales de la provincia.

El proyecto se apoya en la colaboración público-privada, por lo que participan como entidades socias la Diputación Provincial de Málaga, la Asociación de Desarrollo Rural Sierra Norte de Málaga, Arrabal AID y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves.

Además, el programa aplica metodologías formativas innovadoras, como el aprendizaje basado en proyectos, el 'learning by doing', el aprendizaje basado en juegos o el 'Place-Based Learning', que incorpora el aprendizaje en la naturaleza y el entorno local como herramienta educativa.

IMPULSO A NUEVOS SECTORES VERDES

Entre las líneas de trabajo del proyecto destaca la exploración de sectores económicos emergentes con alta demanda laboral, como la bioconstrucción. La rehabilitación energética de edificios y la adaptación del parque edificatorio europeo a los retos climáticos representan uno de los grandes desafíos de las próximas décadas.

La formación en bioconstrucción permite capacitar a profesionales para intervenir en fachadas, cubiertas y acabados interiores con técnicas sostenibles, contribuyendo a transformar el modelo constructivo hacia espacios más saludables, eficientes y adaptados al clima. En este ámbito ya se han desarrollado tres acciones formativas, dentro de una estrategia que la Diputación de Málaga impulsa para posicionar este sector en la provincia.

El proyecto también presta especial atención a la juventud, con actuaciones específicas que aplican metodologías innovadoras basadas en la experimentación y el aprendizaje en la naturaleza (Nature-Based Learning).

RESULTADOS Y ALCANCE

TeQuieroVerde tiene como objetivo formar a 902 personas, de las que 576 serán personas desempleadas y 326 personas trabajadoras, priorizando la participación de mujeres, residentes en municipios rurales y colectivos desfavorecidos.

El proyecto se encuentra actualmente en plena fase de ejecución, con fecha de finalización prevista para el 23 de enero de 2027. Durante este año se desarrollarán la mayor parte de las actuaciones.

Hasta el momento, el programa ha alcanzado ya un 15% de personas formadas, con 10 acciones formativas realizadas, a las que se sumarán en una segunda fase las comunidades de práctica, los servicios de asesoramiento y las acciones de innovación social dirigidas a los participantes.

Más allá de los indicadores cuantitativos, TeQuieroVerde está generando un impacto significativo en la provincia de Málaga, especialmente en el impulso de la bioconstrucción como nuevo sector económico y en la capacitación de personas para integrarse en el mercado laboral verde.