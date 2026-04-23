PSOE califica de "coincidencia" apertura del AVE a Málaga en precampaña porque el Gobierno "no deja de trabajar"

Imagen de archivo de la vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha señalado este jueves en Huelva que es "una coincidencia" que la conexión del AVE directo entre Málaga y Madrid se restablecerá el 30 de abril porque el Gobierno "no para de trabajar ni un solo día" y "si el momento es este es porque se dan esas circunstancias".

A pregunta de los periodistas sobre si hay una relación entre el anuncio y la precampaña de las elecciones andaluzas, la socialista ha asegurado que "coincide". "Nosotros no paramos de trabajar ni un solo día. El Gobierno de España dijo desde el minuto uno que en cuanto se pudiera, en cuanto se dieran las condiciones de seguridad, se reestablecería la vía".

Al respecto, ha criticado que sobre este asunto "ha habido mucho bulo, mucha mentira, mucha mala intención por parte del Partido Popular, intentando generar un conflicto y un debate", cuando "la Semana Santa de Málaga ha tenido unos datos económicos históricos".

"A nosotros nos parece que siempre que hay un problema, el PSOE responde con seriedad, con rigor y con responsabilidad. Y estamos convencidos de que si el momento es este es porque se dan esas circunstancias precisamente para reactivar esa línea de AVE", ha finalizado.