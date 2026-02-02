PSOE critica "300 incumplimientos de Moreno" con Málaga y lanza una campaña para "señalarlos municipio a municipio"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y los vicesecretarios generales del partido, Desirée Cortés, Ignacio López, Mari Nieves Ramírez y Antonio Yuste, en rueda de prensa - PSOE

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha presentado este lunes, junto a los vicesecretarios generales del partido, Desirée Cortés, Ignacio López, Mari Nieves Ramírez y Antonio Yuste, una campaña para criticar "los incumplimientos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la provincia de Málaga".

Aguilar ha explicado que el PSOE de Málaga ha realizado "un trabajo riguroso de hemeroteca y de memoria" para "recopilar todas las promesas realizadas por Moreno a los malagueños y malagueñas que no se han cumplido". "Son muchas. Muchísimas. Promesas en materia sanitaria, de movilidad, educación, servicios sociales, infraestructuras hidráulicas, vivienda o cultura", ha apostillado.

En total, los socialistas han identificado "300 incumplimientos del presidente andaluz con la provincia de Málaga, que han sido recogidos en un mapa interactivo (f.mtr.cool/zhlguwcljw) con su correspondiente geolocalización".

Aguilar ha detallado que "buena parte de estas promesas incumplidas proceden del programa electoral de 2018 con el que Moreno accedió a la presidencia de la Junta, aunque también incluyen compromisos adquiridos posteriormente y que tampoco se han materializado".

"Lejos de ir cumpliendo promesas, Juanma Moreno ha ido asumiendo nuevos compromisos que tampoco ha cumplido. La bola de nieve de las mentiras de Moreno con Málaga no ha dejado de crecer y por eso muchos malagueños y malagueñas sentimos que el presidente de la Junta nos ha engañado", ha afirmado.

De igual modo, Aguilar ha subrayado que la sanidad "es el ámbito que concentra más promesas incumplidas". En este sentido, ha recordado que Moreno "prometió en 2018 un Plan Estratégico de Sanidad para Málaga y acabar con las listas de espera", cuando "hoy la sanidad pública malagueña está colapsada y las listas de espera baten récords históricos".

También ha señalado que el presidente andaluz "prometió una nueva etapa" para la sanidad pública andaluza que "ha acabado siendo la más negra de su historia", citando como ejemplo "el escándalo de los cribados del cáncer de mama".

En cuanto a infraestructuras sanitarias, Aguilar ha lamentado que tras "siete años de anuncios y promesas hemos visto poco o ningún avance". Así, ha criticado que "la puesta de la primera piedra del tercer hospital llegue casi ocho años después de la llegada de Moreno a la presidencia y ha advertido de que ya hubo una puesta en escena similar antes de las elecciones de 2022 que fue una auténtica farsa".

"Ocho años es, precisamente, el tiempo que él mismo dijo que estaría en la presidencia por la limitación de mandatos. A este ritmo, Moreno necesitaría al menos cuatro mandatos para cumplir su principal promesa con Málaga", ha asegurado.

El responsable socialista también ha señalado otros "incumplimientos sanitarios" como el hospital Pascual, que "debía estar reformado y abierto en 2023 y continúa cerrado, o el Hospital de Mijas-Fuengirola, una promesa enterrada por el Partido Popular".

En materia de movilidad, Aguilar ha citado "el incumplimiento de la llegada del metro al Parque Tecnológico de Andalucía, prometida hace ocho años como una obra sencilla y barata", así como la autovía de Ronda, "que sigue sin llegar a la Serranía, o el desdoblamiento de la A-355, la carretera de Coín a Marbella, que continúa acumulando accidentes mortales".

En educación, ha recordado la promesa de eliminar las aulas prefabricadas, "cuando hoy municipios como Mijas o Cártama tienen más alumnado que nunca estudiando en barracones".

Asimismo, en dependencia, ha criticado que, "pese a las promesas de refuerzo presupuestario, la situación es dramática, con largas listas de espera que en algunos casos terminan con el fallecimiento de las personas dependientes sin recibir la prestación".

"Podríamos seguir enumerando incumplimientos hasta llegar a los 300 que hemos registrado, y eso es precisamente lo que vamos a hacer a partir de mañana: recorrer la provincia para denunciar, uno a uno, todos y cada uno de esos incumplimientos", ha agregado Aguilar.

Por último, el secretario general del PSOE de Málaga ha señalado que "muchos malagueños y malagueñas nos sentimos engañados por Juanma Moreno" y ha asegurado que los socialistas van a decirle "alto y claro que ha llegado el momento de cumplir con Málaga y con los malagueños y malagueñas", ha concluido.