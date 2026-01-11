El PSOE critica el "abandono de las personas sin hogar" en Málaga por "recursos escasos" en políticas sociales

Imagen de archivo del grupo socialista con trabajadores de albergues. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha criticado el "abandono sistemático de las políticas sociales" por parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, una situación que, según ha señalado la responsable de Derechos Sociales en el PSOE, "está teniendo consecuencias dramáticas para las personas sin hogar, especialmente para las más vulnerables".

Así lo ha manifestado la edil tras obtener información sobre el número de plazas en los albergues municipales destinadas a esta población sin techo, 344 en total, según ha informado el partido en una nota de prensa.

"Son insuficientes a todas luces cuando hay más de 500 personas sin hogar en nuestra ciudad, al menos las que se conocen", ha señalado.

Actualmente, estas 344 plazas de alojamiento para personas sin hogar se desglosan en 96 en el Centro Municipal de Acogida y 248 gestionadas por entidades sociales.

Sin embargo, según ha señalado Rodríguez, "unas 250 personas siguen viviendo en la calle fuera de esta red, lo que demuestra que el sistema es claramente insuficiente".

Para la socialista, "no puede ser que en 2016 hubiera 310 plazas y en 2026 solo haya 344, apenas 34 más en diez años. Es una cifra irrisoria que demuestra lo poco que le importan las personas sin hogar a este Ayuntamiento", ha afirmado la socialista.

"En la Málaga del oropel, parece que sobran los pobres", ha recriminado al equipo de gobierno local. Por otro lado, Rodríguez ha recordado los graves problemas vividos en el Centro Municipal de Acogida, conocido como el albergue, con la subcontrata del personal de limpieza y cocina, "que llegó a una situación absolutamente deplorable, con retrasos en el cobro de salarios y sin respeto a los convenios laborales".

Asimismo, ha advertido de que el intento fallido de privatizar el centro "no será el último", ya que "forma parte de la manera que tiene el Partido Popular de entender las políticas sociales".

En este contexto, la edil socialista ha vinculado la situación municipal con la gestión de la Junta de Andalucía, enmarcando que "hace unos días debatimos en el pleno una moción sobre los 46 millones de euros que el Gobierno andaluz del PP mantiene guardados en un cajón, destinados a familias vulnerables con menores a su cargo, y que en pleno 2026 aún no saben cómo repartir".

Según la socialista, "la atención a las personas sin hogar debe hacerse desde la dignidad, los derechos humanos y la solidaridad, nunca desde el paternalismo ni desde la pena", ha subrayado Rodríguez, quien ha insistido en que se trata de perfiles muy diversos.

"Existe el mito de que quien vive en la calle lo hace porque quiere, pero el personal que trabaja con estas personas nos confirma que solo un porcentaje mínimo está en esa situación de forma voluntaria".

Por otro lado, Rodríguez ha alertado además del cambio en el perfil de las personas sin hogar en Málaga.

"En torno al 10% son personas trabajadoras que, pese a tener ingresos cercanos o superiores a los 1.000 euros, no pueden permitirse ni siquiera alquilar una habitación debido a la grave crisis habitacional y al elevado precio de los alquileres".

En este sentido, ha advertido de que "cualquier revés, una enfermedad, un accidente o un desempleo cronificado, puede llevar a cualquiera de nosotros a esta situación si no contamos con una red social de apoyo".

Rodríguez ha lamentado que muchas personas acudan a los servicios municipales, como la Oficina de Puerta Única, "y se encuentren con la respuesta de que no hay recursos suficientes".

No obstante, ha querido reconocer públicamente "el trabajo ejemplar de la Unidad de Calle, del Centro Municipal de Acogida y de las entidades de la Agrupación de Desarrollo de Personas Sin Hogar, que van mucho más allá de lo que marca un contrato y trabajan desde un compromiso personal", ha añadido.

"La atención tiene que ser integral y rápida para evitar la cronificación", ha explicado, defendiendo un enfoque que incluya "formación, educación, apoyo psicológico, trabajo social y asesoramiento jurídico, una atención 360 grados que permita la reinserción social y laboral".

Rosa del Mar Rodríguez ha hecho especial hincapié en la situación de las mujeres sin hogar. "En Málaga ya suponen cerca del 23% del total, un porcentaje que va en aumento, y sabemos que están especialmente expuestas a robos y agresiones sexuales", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que "no puede haber asistencia social integral sin la colaboración de un tejido fuerte de oenegés, como el que tenemos en nuestra ciudad", ha señalado la responsable socialista, que recuerda al Ayuntamiento que "una de las principales capitales españolas con más de 1.200 millones de euros de presupuesto debería tener algo más que dos unidades asistenciales municipales para 500 personas sin hogar".

Rodríguez se refiere a las declaraciones del responsable de Derechos Sociales en el Consistorio, el concejal del PP Francisco Cantos, quien hace pocos días "se jactó" de que Málaga "intensifica esfuerzos ante la ola de frío" con dos unidades móviles formadas por conductor, un enfermero y un trabajador social.

"No es suficiente", ha sentenciado Rosa del Mar Rodríguez. "¿Qué sería de las personas más vulnerables de nuestra ciudad sin el magnífico tejido asociativo de Málaga?", ha zanjado.