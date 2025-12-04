PSOE-A defiende que ha actuado "inmediatamente" tras denuncia de militante por acoso sexual a secretario de Torremolinos

Fernando López Gil, secretario de comunicación institucional del PSOE-A. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha defendido que ha actuado "inmediatamente" tras trascender los detalles de la denuncia de una militante por presunto acoso sexual al secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro. Así el PSOE andaluz ya ha pedido a la Secretaría de Organización Federal del PSOE nacional la suspensión cautelar de militancia de Navarro, a quien también se ha pedido su suspensión de sus cargos institucionales, toda vez que es concejal en la mencionada ciudad y diputado en el grupo socialista de la Diputación de Málaga.

En este sentido se ha pronunciado este martes en Málaga Fernando López Gil, secretario de comunicación institucional del PSOE-A, quien ha condenado los hechos, que "con los datos que tenemos", ha dicho que le parecen "no solamente inaceptables para cualquier ciudadano, sino impropios para un representante del Partido Socialista, un representante del cargo orgánico del Partido Socialista y mucho más, para un representante institucional de un partido que es feminista como el PSOE".

López Gil ha expresado "todo nuestro apoyo a la compañera que ha dado el paso para denunciarlo. Nuestra solidaridad y desde luego todo nuestro estar de su lado en lo que necesite para que esta denuncia y estos hechos terminen evidentemente restituyendo su situación".

En cuanto al procedimiento interno del partido, el representante del PSOE andaluz ha dicho que desde que tuvieron conocimiento de la situación, se instauró a través de los cauces orgánicos del partido "un procedimiento claro que pretende acabar la situación, que ha llamado a las partes, y que ha estado trabajando en la solución y en la investigación de lo ocurrido".

Así, ha declarado no tener conocimiento de lo ocurrido en tanto que "es un procedimiento interno que se hace guardando el sigilo de lo que ocurre". "Pero desde el momento que conocimos a través de los medios de comunicación el contenido de la información que se había denunciado, desde luego, desde el PSOE actuamos inmediatamente".

Así, ha precisado que, desde ese momento, y de la mano del PSOE de Málaga, el PSOE andaluz ha pedido "inmediatamente" la suspensión cautelar de la militancia de Antonio Navarro. Y en segundo lugar, y como habían anunciado en caso de que la Fiscalía admitiera a trámite la denuncia, el PSOE pide también --a Navarro-- la suspensión de sus cargos institucionales.

"Esta mañana ocurrió precisamente ese hecho, ocurrió que se admitió a trámite la denuncia y por tanto lo que hemos hecho de la mano del PSOE de Málaga es pedir inmediatamente que renuncie a su representación institucional", ha dicho.

Preguntado por la razón por la que el partido no actuó antes si ya tenía la denuncia de la afectada, López Gil ha vuelto a precisar: "La denuncia de la compañera se presentó en un cauce interno del partido que tiene un procedimiento y un protocolo claro. A partir de ahí nosotros no somos conocedores de lo que está dentro de esa denuncia. Lo que se nos ha trasladado en ese procedimiento que se ha llamado a partes y que estaba pendiente de una resolución".

Y ha reiterado que cuando la dirección del partido en Andalucía ha conocido los términos de la denuncia, lo que ha hecho es pedir al PSOE nacional la suspensión inmediata de militante y, cuando se ha admitido a trámite, pedirle a Navarro la dimisión de todas sus representaciones institucionales.

Preguntado por los periodistas si la secretaria general del PSOE-A, Maria Jesús Montero, tenía constancia de este suceso, López Gil ha dicho que esta "desconocía el contenido de la denuncia". "Sabíamos que había una denuncia que estaba dentro del cauce de investigación, dentro del protocolo que existe activado en el partido. Cuando ella ha conocido a través de la prensa el contenido de la denuncia, es cuando inmediatamente ha dicho que tenía que dejar de ser militante del PSOE de Andalucía".

Cuestionado por si cree que ha fallado el proceso interno del partido, López Gil ha insistido en que el PSOE "tiene un protocolo que es evidentemente garantista para las partes, garantista especialmente para las denunciantes, y lo que ha hecho es activar e investigar lo que se denunciaba, llamando a ambas partes y estaba pendiente de resolución".

El representante del PSOE-A ha sentenciado que para la formación, Antonio Navarro "desde hoy ya no es militante del PSOE. Hemos activado su suspensión y hemos activado su petición de que deje la representación institucional del PSOE de Andalucía".

Los periodistas han vuelto a insistir sobre el cometido del canal interno de denuncias toda vez que la denuncia de la militante coincide en los mismos términos que la presentada ante Fiscalía, y ha vuelto a señalar que el protocolo de actuación "es claro y garantista", y ha destacado que se escucha a ambas partes y que se espera a la resolución.

"En el momento que la compañera, además de esa denuncia interna, ha decidido presentar en la Fiscalía una denuncia, el PSOE ha actuado con carácter inmediato, dando suspensión de militancia y pidiéndole la suspensión de sus cargos institucionales", ha vuelto a exponer, y ha reconocido que desde la formación se desea que la resolución de los casos vía interna "tenga que ser mucho más rápido. Hemos pedido celeridad".

En este punto ha criticado que existen otros partidos "donde siguen siendo cargos y representantes institucionales que no han dimitido, ni siquiera han dejado de ser, sino que son defendidos" por otros partidos. "Creo que la diferencia de actuar del PSOE a otros partidos es enorme", ha añadido.

SOBRE LA DENUNCIA

Cabe recordar que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista, que señala que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir por parte del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

En general, las diligencias preprocesales en el ámbito de la Fiscalía son las que se abren tras recibir una denuncia, como es el caso, y supone realizar actuaciones previas con el fin de reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella, o, por contra, se archivan.

Así, relata una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", según el escrito, consultado por Europa Press, y señala que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos.

Además, explica que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente". Según considera, estas actuaciones se han producido "en el contexto de un relación de superioridad".

Para la denunciante, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género. Puesto en contacto este medio con el denunciado, este ha rechazado realizar declaraciones al respecto.