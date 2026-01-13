PSOE-A defiende que Andalucía "podría hacer 50.000 viviendas públicas más al año" con el nuevo modelo de financiación

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, atiende a medios antes de la celebración de la Diputación Permanente en el Parlamento andaluz. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido este martes que, con el nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda, en Andalucía "se podrían hacer al año 50.000 viviendas públicas más", por lo que ha incidido en pedir al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "acepte" dicha propuesta.

Así lo ha manifestado la dirigente socialista en una atención a medios ante el Hospital Regional de Málaga, y a preguntas de los periodistas sobre las medidas que este pasado lunes anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda.

En concreto, Sánchez anunció que el Gobierno enviará al Congreso un decreto ley con una bonificación fiscal completa en el IRPF para compensar a los caseros, de manera que con esa ayuda ganarían lo mismo que si incrementasen el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

María Márquez ha remarcado que "la vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos los andaluces", y ha defendido que "desde el Gobierno de España, aun sin tener todas las competencias en esta materia, se están poniendo todas las medidas que hay a disposición para resolver el drama de la vivienda".

Dicho esto, la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha aludido a la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que presentó el pasado viernes la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de la que Andalucía sería la comunidad "más beneficiada", ya que recibiría "4.850 millones más" de euros al año respecto a lo que recibe con el modelo que se aplica actualmente, según ha remarcado María Márquez.

Por ello, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha aprovechado para insistir en pedir al presidente de la Junta que "acepte" esa propuesta y "se deje de confrontación", de la que "la gente está cansada", según ha añadido María Márquez, quien en esa línea ha defendido que la ciudadanía "quiere que los políticos les demos soluciones a sus problemas, no más problemas todavía".

Dicho esto, la dirigente socialista ha subrayado que, "con ese dinero" adicional que recibiría la comunidad autónoma se podría, "entre otras cuestiones, multiplicar por tres todo el personal sanitario de los hospitales públicos de Andalucía, o se podrían hacer al año 50.000 viviendas públicas más" en la región, así como conceder "900.000 ayudas más" en materia de alquiler joven.

La vicesecretaria del PSOE-A ha concluido aseverando que "esta es la política que de verdad importa a la gente", y que, "en materia de vivienda, son muchas las propuestas, y en este caso también los recursos, que está poniendo a disposición de la Junta de Andalucía el Gobierno de España", ha zanjado María Márquez.