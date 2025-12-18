El PSOE destaca que "a Málaga, con datos objetivos en la mano, le renta el gobierno de Pedro Sánchez"

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Ignacio López, en rueda de prensa - PSOE

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Ignacio López, ha detallado en Málaga los "datos objetivos y contrastables" que avalan la gestión del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, en los últimos siete años y su "impacto positivo en la provincia, con más crecimiento económico, más empleo y mejores condiciones laborales y sociales".

López ha subrayado que, "pese a un contexto internacional complejo, España es hoy un referente de crecimiento y creación de empleo en Europa, creciendo el doble que economías como Alemania, Francia o Reino Unido, una evolución que se refleja de manera clara en la provincia de Málaga".

"Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez llegó, Málaga tenía una tasa de paro del 20%; hoy está en el 12%, un 40% menos", ha señalado. En este sentido, ha destacado que el número de personas afiliadas a la Seguridad Social ha pasado de 612.000 a más de 740.000, lo que supone un incremento cercano al 20% de personas trabajando en la provincia.

El parlamentario socialista ha resaltado "especialmente el cambio estructural en el mercado laboral tras la reforma laboral, que ha permitido que Málaga pase de tener un 58% de trabajadores con contrato indefinido a un 81% de empleo fijo". "No solo hay más empleo, sino mejor empleo", ha afirmado.

Asimismo, López ha destacado "el aumento del nivel de vida de las familias malagueñas. La renta media de los hogares ha crecido un 30%, pasando de 26.000 a 34.000 euros, mientras que el Salario Mínimo Interprofesional, que perciben miles de malagueños, se ha incrementado un 60%, de 736 a 1.184 euros".

En materia de pensiones, ha recordado que "casi 240.000 pensionistas de la provincia han visto cómo la pensión media ha pasado de apenas 900 euros a rozar los 1.200 euros mensuales". "Es una mejora clave para garantizar dignidad y seguridad a nuestros mayores", ha indicado.

También ha valorado "el aumento del tejido productivo, con más de 140.000 empresas activas en Málaga, un 15% más que en 2018, así como el refuerzo de las políticas sociales: becas que han pasado de unos 2.000 a cerca de 3.500 euros y la implantación del Ingreso Mínimo Vital, que llega a más de 35.000 hogares vulnerables en la provincia".

"Que Málaga tenga más actividad económica, más empresas, mejores salarios, mejores pensiones y más protección social no es fruto de la casualidad, sino de las políticas del Gobierno de España", ha afirmado López, al tiempo que ha defendido "la continuidad de un gobierno progresista para seguir avanzando en esta senda frente a los recortes que ya demostraron su fracaso cuando gobernó la derecha".

Por último, ha lamentado "la falta de políticas del Gobierno andaluz en materias clave como vivienda y servicios públicos" y ha concluido que "con datos en la mano, a Málaga le va mejor con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque aún quede camino por recorrer".