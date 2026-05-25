El PSOE exige a Junta que "desista de suprimir la línea de infantil del CEIP Neill" y "frene el maltrato educativo"

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, en una rueda de prensa conjunta con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y junto a los ediles socialistas Pablo Orellana y Rubén Viruel - PSOE

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga exigirá a la Junta de Andalucía, durante el próximo pleno ordinario, el mantenimiento de la línea de tres años de educación infantil en el CEIP Neill, en el distrito de Cruz de Humilladero, "tras la tentativa del gobierno regional de cerrarla aumentando considerablemente la ratio en el aula, condicionando la conciliación familiar y reduciendo la atención de niños con necesidades especiales".

En una rueda de prensa conjunta con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, junto a los ediles socialistas Pablo Orellana y Rubén Viruel, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que atienda las reclamaciones de la comunidad educativa del centro", quienes han registrado más de 2.000 firmas para "acabar con los recortes en Educación".

Pérez ha reclamado a la Junta de Andalucía que "de una vez por todas entienda la importancia de apostar por la educación pública, por la bajada de ratios y por darle recursos a los profesionales para atender a los niños que tienen necesidades educativas especiales".

Asimismo, ha advertido que la supresión de esta línea en el CEIP Neill obligará a las familias a desplazar a sus hijos, perdiendo líneas públicas "en beneficio de la concertada del entorno".

En este punto, ha recordado que "apostar por una educación pública es apostar por el mayor ascensor social que hay en el entorno y lo que nos iguala a todos".

Por ello, los socialistas pedirán en el pleno al PP en el Ayuntamiento "que tenga la sensibilidad de escuchar a los padres y madres de Málaga y entienda que apostar por la educación pública es apostar también por el bienestar de la ciudad".

Por su parte, el concejal socialista Rubén Viruel ha lamentado el "desprecio y la dejadez" del gobierno autonómico y ha criticado que año tras año "se van perdiendo líneas en la escuela pública mientras se mantienen recursos a la concertada".

Viruel ha recordado que la línea "amenazada" en el CEIP Neill "lleva funcionando 25 años y es vital para la conciliación de las familias". "Este centro tiene 32 solicitudes, exigimos que la Junta desdoble la línea que tiene y haga dos grupos de 16 para aumentar la calidad, especialmente cuando hay alumnos que presentan necesidades educativas", ha reclamado el edil, al tiempo que ha exigiedo al delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, "que escuche a las familias y respete las más de 2.000 firmas recogidas en defensa del centro".

En la misma línea, el concejal Pablo Orellana ha enmarcado "este recorte" en una "estrategia generalizada" en la zona. "Este es un ejemplo más, el último, del maltrato educativo que recibe el distrito de Cruz de Humilladero por parte del Partido Popular en la Junta de Andalucía".

Orellana ha enumerado otros "graves problemas" de infraestructura y planificación en el distrito, como los "retrasos históricos en el CEIP Intelhorce, el cierre por problemas estructurales del CEIP Domingo Lozano, la clausura de la escuela infantil Tiro Pichón y el cierre de líneas en el CEIP Antonio Machado".

El socialista se ha posicionado del lado de los padres y madres de alumnos expresando que "estamos hartos de que las familias del distrito sean maltratadas en el plano educativo; exigimos a la Junta la sensibilidad necesaria para gestionar los recursos públicos", ha concluido.