El PSOE exige a la Junta que incluya a todos los municipios malagueños en las ayudas por tren de borrascas

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - PSOE

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido a la Junta de Andalucía que incluya a todos los municipios malagueños en las ayudas por el tren de borrascas.

Así, Aguilar ha asegurado que el Gobierno andaluz "ha dejado fuera de estas ayudas a 45 municipios de la provincia". "Le exigimos a Juanma Moreno que incluya a todos los municipios malagueños en las ayudas que tiene previstas la Junta de Andalucía", ha apostillado.

Aguilar ha mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el que han analizado las ayudas del Gobierno de España por el tren de borrascas y también las medidas puestas en marcha ante las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio.

Tras la reunión, ha subrayado que "el Gobierno de España se ocupa y se preocupa del campo y de la pesca malagueña". En este sentido, ha explicado que el ministro les ha trasladado que 69 armadores malagueños "ya han empezado a recibir las ayudas del Gobierno de España", al tiempo que también están en marcha las ayudas para los agricultores y la inversión estatal para la reparación de caminos rurales y sistemas de regadío afectados por el último tren de tormentas.

"Frente a un Gobierno de España que responde, ayuda y actúa, nos encontramos con una Junta de Andalucía que vuelve a llegar tarde y mal, dejando fuera a 45 municipios malagueños de unas ayudas que son fundamentales para muchas familias de nuestra provincia", ha señalado.

De igual modo, ha advertido de que el campo y la pesca atraviesan un momento "complicado" por la guerra en Oriente Medio, el incremento del precio del petróleo y la subida de los fertilizantes. "Lo que está haciendo el Gobierno de España es lo que hace siempre que hay un problema: arrimar el hombro y poner recursos encima de la mesa para proteger a los sectores productivos", ha valorado.

Al respecto, ha recordado que el Ejecutivo "ya actuó tras el tren de borrascas, con una primera lista de beneficiarios publicada y una segunda prevista para quienes puedan acogerse a estas ayudas".

Además, ha destacado la aprobación de un nuevo paquete de apoyo para agricultores y ganaderos destinado a compensar el incremento del gasóleo y de los fertilizantes. Entre esas medidas, ha detallado, se incluyen 500 millones de euros para fertilizantes, así como ayudas directas de 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío. "Son medidas concretas, útiles y eficaces para apoyar al campo en un momento de dificultad", ha destacado.

Por último, Aguilar ha asegurado que el Gobierno de España "siempre ha apoyado a los agricultores, ganaderos y pescadores, y va a continuar haciéndolo", al tiempo que ha insistido en reclamar a la Junta de Andalucía que "rectifique, amplíe el alcance de sus ayudas y no deje fuera a ningún municipio malagueño".