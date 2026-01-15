El PSOE exige a Moreno que "cumpla su promesa electoral de construir el Hospital de Mijas-Fuengirola"

El secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar y el secretario general del PSOE de Mijas, Josele González, en Mijas para en reunión con responsables socialistas de Costa del Sol - PSOE

MIJAS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Francisco Rodríguez; y el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Mijas, Josele González, han exigido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla su promesa electoral de construir el Hospital de Mijas-Fuengirola".

En una rueda de prensa en Mijas antes de mantener una reunión con responsables socialistas de la Costa del Sol, han criticado que el Gobierno andaluz del PP "pretende sustituir el hospital comprometido por un centro de especialidades", una infraestructura que han calificado de "engaño" y "estafa" para los vecinos y vecinas de Mijas y Fuengirola.

El secretario general del PSOE de Málaga ha recordado que "hace unos días estuvo aquí el flamante consejero de Sanidad, Antonio Sanz", precisando que Juanma Moreno "se comprometió a designar al frente de esta Consejería de Sanidad a alguna persona con conocimientos técnicos, con conocimientos sanitarios, con conocimiento de la gestión sanitaria", pero "lo que ha puesto al frente de esta consejería ha sido al señor Sanz, que es especialista en cualquier cosa, menos en gestión sanitaria".

Aguilar ha afirmado que el consejero "vino a engañar a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas de Mijas y Fuengirola", y ha criticado "el incumplimiento de una promesa electoral adquirida por Moreno Bonilla ya en 2018: la construcción del Hospital de Mijas-Fuengirola".

Al respecto, también ha criticado la posición de la regidora de Mijas, Ana Mata, recordando que "durante 17 años como concejala en el Ayuntamiento de Fuengirola reclamó esta infraestructura sanitaria y que ahora, como alcaldesa, ha renunciado a ese hospital, poniéndose del lado de Moreno Bonilla y de los intereses del Partido Popular, en vez de estar del lado de los intereses generales de los vecinos y vecinas de Mijas".

También ha recordado que "aquí hubo un alcalde, Josele González, que volverá a serlo, que se comprometió con sus vecinos y vecinas, que puso a disposición de la Junta el suelo, que se comprometió incluso a ayudar en la financiación de la infraestructura si era necesario", frente a "siete años de incumplimientos por parte de Moreno".

Aguilar ha vinculado además esta situación al rechazo del presidente andaluz al nuevo modelo de financiación autonómica, que "para Andalucía supondría 4.850 millones de aumento en los fondos" y "concretamente para Málaga supondría cada año 1.170 millones de euros".

"Es inexplicable que el señor Moreno Bonilla solo por sectarismo esté rechazando este nuevo modelo de financiación y que, sin embargo, esté maltratando a los vecinos y vecinas de Mijas y de Fuengirola", ha concluido.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Francisco Rodríguez, ha subrayado que se trata de "una reivindicación histórica no solo para el municipio, sino también para el área metropolitana de Málaga", recordando que "Mijas es el tercer municipio por población de la provincia y que, junto a Fuengirola, podría atender a una población de en torno a 180.000 personas, cifra que se multiplica en los meses de verano".

Rodríguez ha criticado que el Gobierno andaluz "viene a ofrecer gato por liebre a los vecinos y vecinas" en un contexto en el que "la sanidad en Andalucía ha colapsado, está inmersa en un auténtico caos". En este sentido, ha señalado las largas esperas en atención primaria, urgencias y listas quirúrgicas, calificando la situación de "insoportable".

Por último, el secretario general del PSOE de Mijas, Josele González, ha afirmado que "no podemos entender cómo una alcaldesa que no se ha presentado a las elecciones, que no la ha votado nadie en nuestra ciudad", renuncie al hospital prometido y lo sustituya por una única infraestructura sanitaria sin hospitalización ni servicios esenciales. "Es un engaño, es una estafa", ha asegurado.

De igual modo, ha advertido de que esta decisión "supone que los vecinos y vecinas de Mijas tendrán que seguir desplazándose para recibir atención sanitaria especializada o de urgencias graves, bien a los hospitales de Málaga capital o al hospital de Marbella, al no contar el centro anunciado por la Junta con hospitalización, UCI, cirugía mayor ni atención a emergencias graves".

Por último, ha asegurado que el PSOE seguirá defendiendo las necesidades sanitarias del municipio: "Vamos a seguir peleando desde el Partido Socialista para que Mijas tenga un hospital más pronto que tarde", ha concluido.