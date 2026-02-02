El PSOE exige a Moreno que "se deje de propaganda" con un complejo hospitalario "que no estará hasta el 2032"

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto con ediles del PSOE en una imagen de archivo - PSOE

MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga Carmen Martín ha calificado "la foto de la primera piedra del aparcamiento" del nuevo hospital Virgen de la Esperanza de Málaga, como "un ejercicio de cinismo político y una puesta en escena que roza el absurdo por parte del presidente, Juanma Moreno".

Así lo ha señalado la edil socialista después de que el presidente de la Junta "venga a hacerse una foto en un parking, mientras el hospital propiamente dicho sigue siendo un dibujo en un papel que no estará ejecutado, según sus propios tiempos, hasta el año 2032 siendo generosos con los tiempos de ejecución".

Para Martín, este acto es "la metáfora perfecta de la gestión del PP en materia sanitaria. Empezar la casa por el tejado para ocultar que el edificio principal va ya con años de retraso", mientras que "a contados metros del emplazamiento, en el Hospital Civil, las Urgencias siguen cerradas desde la pandemia. Tenemos que recordar el servicio de radiología que hay en esta área, que tanto se ha echado en falta en plena crisis de los cribados de cáncer de mama y que Moreno Bonilla cerró con la excusa del Covid".

Ha insistido en que el acto de esta primera piedra en el futuro aparcamiento del complejo hospitalario Virgen de la Esperanza es una "premeditada cortina de humo ante el drama de los cribados".

Según la socialista, "es la primera piedra de la vergüenza, una falta de respeto", porque "hacerlo en medio de la crisis sanitaria que sufrimos es un insulto. Esta foto sonriendo sobre el asfalto es una cortina de humo para tapar una gestión negligente que ha destrozado vidas", ha aseverado. Se ha referido a las "más de 2.300 mujeres afectadas por la mala gestión del cribado de cáncer de mama" y ha recordado que "ya hay 101 reclamaciones patrimoniales presentadas ante el SAS por mujeres que han desarrollado cáncer o sufrido daños irreparables al no ser avisadas a tiempo de sus mamografías".

"Hablamos de víctimas reales. De hecho, una de las denunciantes ya ha fallecido esperando una carta que la Junta nunca envió porque estaban ocupados privatizando y automatizando el servicio con empresas externas que fallaron", ha lamentado Martín.

Ha dicho que "es estremecedor escuchar al presidente de la Junta admitir que su mayor preocupación sobre este drama fue que el PP bajó seis puntos en las encuestas, para luego jactarse de haberlos recuperado". "Mientras él cuenta votos, la asociación Asama alerta de que podría haber hasta 338 mujeres afectadas con cáncer desarrollado por estos errores comunicativos", ha señalado Martín.

Por último, ha recordado que "estos fallos, que han dejado a 2.317 mujeres en un limbo burocrático mientras su enfermedad avanzaba, no son casuales, sino fruto del desmantelamiento de lo público iniciado bajo el mandato del PP en la Junta".