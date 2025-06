El PSOE exige al PP en la Diputación de Málaga que no cierre el retén de bomberos de Manilva

El equipo de Gobierno señala que el traslado a Estepona es una medida temporal y avalada por informes técnicos

MANILVA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El grupo provincial del PSOE en la Diputación de Málaga pide al gobierno del PP en la institución que no cierre el retén de bomberos de Manilva. Los socialistas califican de "atropello" y "cacicada" esta decisión. Desde el equipo de Gobierno de la Diputación señalan en que el traslado del retén de Manilva a Estepona es una medida temporal que apoya el comité, la empresa de prevención de riesgos, CCOO y la plantilla, además de estar avalado por informes técnicos.

Así, por un lado, el portavoz del PSOE en la Diputación, Josele González, ante las puertas del retén, ha respaldado las reivindicaciones que demandan el mantenimiento de esta infraestructura: "Cerrar este retén de bomberos aquí en Manilva, trasladar y concentrar esos bomberos en el municipio de Estepona, es un error. No solo se va a retrasar la respuesta, sino que se pone en riesgo de cara a este verano la vida de personas que pueden en un momento dado sufrir algún tipo de accidente", ha manifestado.

González ha criticado que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, adeuda como alcalde de Rincón de la Victoria más de 1,5 millones de euros al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).

"Nos sorprende mucho que haya hasta casi tres millones de euros de deuda pendiente por parte de diferentes ayuntamientos en la Diputación provincial, el 92% de esta deuda corresponde a municipios gobernados por el PP, pero en cambio se castiga casualmente a ayuntamientos que no gobierna el PP con el cierre de retenes, como es el caso de Periana o el de Manilva", ha relatado.

Por su parte, el diputado provincial del PSOE, Antonio Navarro, ha calificado el cierre del retén de Manilva de "marmolejada" y "cacicada" de Salado y Manuel Marmolejo, presidente del CPB. "El señor Marmolejo y el señor Salado toman decisiones políticas que siempre van en contra de los partidos que son adversarios políticos suyos. El cierre de este retén se debe única y exclusivamente a razones políticas, no a razones de seguridad", ha asegurado.

De la misma forma, la portavoz socialista en Estepona, Emma Molina, ha advertido de que el cierre del retén va a hacer que la respuesta en caso de accidente "sea mucho más larga y la seguridad va a ir a peor".

"Es incomprensible que en plena época estival se cierre un retén. No tiene ningún sentido, cuando esta es una de las zonas que más alto impacto de incendio tiene. Hay que recordar el incendio del año 2021 en Sierra de Bermeja, donde se quemaron 10. 000 hectáreas", ha recordado, al tiempo que ha exigido que no se cierre este retén, "porque no solamente afecta a los manilveños, sino a toda la comarca".

Por último, el portavoz del PSOE en Manilva, Diego Jiménez, ha calificado la decisión de "atropello del PP". "Nos quieren quitar un retén de bomberos que hace un trabajo necesario, efectivo y, sí, nos quieren quitar esto sin ninguna justificación", ha dicho.

"El PP en la Diputación va a dejar a 20.000 habitantes, 60.000 ahora a las puertas del verano, sin un retén de bomberos que hace su trabajo, que salva vidas. No entendemos este atropello que quiere cometer el PP", ha concluido el edil.

RESPUESTA DE LA DIPUTACIÓN

El vicepresidente de la Diputación y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, ha reprochado al portavoz del PSOE en la Diputación, Josele González, que anteponga su "política de confrontación irresponsable" a la seguridad de los bomberos del retén de Manilva, "cuyo cierre y traslado provisional cuenta con el apoyo del comité, de la empresa de prevención de riesgos, del sindicato CCOO y de la plantilla que trabaja en esas instalaciones, todo ello avalado por informes técnicos, logísticos y operativos.

"Al PSOE le da igual las condiciones en las que tienen que trabajar estos profesionales, no les escucha, porque su único objetivo es inventar polémicas para continuar en su estrategia destructiva", ha lamentado Marmolejo, quien ha incidido en que "no se trata de una decisión política sino objetiva".

Tal y como señala los distintos informes (del director técnico del CPB, del jefe de zona del CPB, del Comité de Seguridad y Salud del CPB y de CCOO), las instalaciones no cumplen con los requisitos laborales mínimos exigidos, presenta graves carencias en funcionalidad y limitaciones para la formación continua. Además, su ubicación, en pleno núcleo urbano, ha generado numerosos conflictos operativos, como se ha puesto de manifiesto en distintas ocasiones.

"El equipo de gobierno ya conocía la hoja de ruta y estaba de acuerdo", ha asegurado el presidente del Consorcio, en referencia a que el teniente de alcalde Marcos Ruiz ha participado en conversaciones en las que "ha obtenido información de primera mano".

"Es una pena que el PSOE quiera politizar una cuestión en la que los únicos que deben hablar son los técnicos, que garantizan que los tiempos de respuesta seguirán siendo adecuados", ha señalado Marmolejo, que ha incidido en que la Diputación de Málaga está a la espera de que el Ayuntamiento de Manilva ceda el suelo para poner en marcha las nuevas instalaciones en una mejor ubicación". "Lo que debería hacer el PSOE es ponerse a trabajar para poner a disposición el terreno cuanto antes", ha apuntado.

Mientras tanto, el traslado de los profesionales a Estepona reforzará este parque, que pasará a contar con ocho efectivos y más vehículos. Esta solución permite dar continuidad al servicio sin menoscabar su eficacia, ya que el parque de Estepona ya cubre más de la mitad de las emergencias críticas que se producen en Manilva y Casares y funciona de facto como apoyo obligatorio y necesario del retén.

Las ventajas que señalan los técnicos son numerosas: cobertura previamente demostrada, proximidad física equivalente e incluso ventajosa en muchos puntos del territorio -incluso dentro del término municipal de Manilva, como las zonas más al este de la playa de San Luis de Sabinillas-, mayor disponibilidad de recursos, mejor capacidad de organización interna y de formación y reducción de riesgos laborales para el personal.

Este modelo de trabajo se enmarca en el diseño operativo del CPB, que se basa en la activación coordinada de recursos procedentes de distintos centros, ya sea manera simultánea, complementaria o escalonada. "Dejen trabajar a los técnicos, que son los que saben de seguridad y de proteger a los ciudadanos, escúchenles y no entorpezcan su labor por cuestiones meramente políticas", ha espetado Marmolejo a los socialistas.