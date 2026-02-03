El PSOE lleva al Parlamento andaluz las esculturas del Puerto de Málaga

El PSOE insta a la Autoridad Portuaria a la paralización inmediata y definitiva de la instalación del conjunto escultórico proyectado en el acceso al Puerto, descartando expresamente cualquier instalación, ya sea temporal o permanente, en dicho enclave. - PSOE MÁLAGA

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha anunciado que el PSOE llevará al Parlamento de Andalucía la instalación de las polémicas esculturas previstas en el Puerto de Málaga.

En este sentido, ha adelantado que el grupo parlamentario socialista ha registrado una iniciativa dirigida a la Consejería de Cultura y Deporte preguntando si la Junta de Andalucía tiene previsto adoptar alguna medida para proteger el Bien de Interés Cultural (BIC) del Centro Histórico de Málaga "frente a la contaminación visual o perceptiva que puede ocasionar la instalación de este conjunto escultórico", proyectado por la Autoridad Portuaria de Málaga en la entrada del Puerto por la Plaza de la Marina.

En la iniciativa registrada, el PSOE explica que la Autoridad Portuaria de Málaga ha decidido instalar un conjunto escultórico monumental denominado "Las Columnas del Mar" en el acceso al Puerto por la Plaza de la Marina, "uno de los espacios urbanos más sensibles, emblemáticos y cargados de significado histórico de la ciudad".

Asimismo, recuerda que el Centro Histórico de Málaga fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985 e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en 2012. "Aun cuando el Puerto de Málaga no se encuentra dentro del ámbito delimitado del BIC, la actuación que está ejecutando la Autoridad Portuaria se sitúa en su entorno más inmediato, adyacente y directamente colindante, produciendo una más que evidente contaminación visual o perceptiva, tal y como recoge el artículo 19 de la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz", señalan los socialistas, que preguntan a la Junta si va a adoptar alguna medida al respecto.

"El centro histórico de Málaga está declarado por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural. Es evidente que las megaesculturas que la Autoridad Portuaria quiere poner en la entrada del Puerto afecta muy directamente a este BIC, es decir, a la imagen del centro histórico. Por tanto, los socialistas vamos a llevar una iniciativa al Parlamento de Andalucía para que la Junta explique cuáles son las medidas que va a poner en marcha, si es que no las ha puesto ya, para proteger al centro histórico de la agresión que suponen estas megaesculturas", ha declarado Aguilar.

Por otro lado, la ejecutiva provincial del PSOE de Málaga ha aprobado una resolución rechazando la instalación del conjunto escultórico. Según la portavoz socialista, Ana Villarejo, el PSOE se opone a esta actuación por el irregular procedimiento seguido para su autorización, al no contar con la participación de los agentes culturales, patrimoniales y ciudadanos, ni con la correspondiente licencia municipal, ni con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Asimismo, el PSOE respalda el manifiesto promovido por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS), en el que estas entidades expresan su oposición a la instalación de un conjunto de estatuas de gran porte junto a las columnas de entrada al Puerto de Málaga, en la Plaza de la Marina.

Por último, el PSOE insta a la Autoridad Portuaria de Málaga a la paralización inmediata y definitiva de la instalación del conjunto escultórico proyectado en el acceso al Puerto, descartando expresamente cualquier instalación, ya sea temporal o permanente, en dicho enclave.