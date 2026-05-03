El PSOE de Málaga afea que el alcalde "vende" la ciudad "trocito a trocito" mientras "abandona a quienes la sostienen"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha recriminado este domingo el "abandono sistemático" del alcalde hacia los malagueños que ven cómo su ciudad "se vende poco a poco, trocito a trocito, al mejor postor". Pérez ha criticado que el modelo de ciudad impulsado por el equipo de gobierno del PP está "orientado exclusivamente a atraer inversión especulativa, mientras se ignora el derecho básico a la vivienda de la ciudadanía".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el portavoz ha señalado que la proliferación de operaciones inmobiliarias vinculadas a fondos de inversión y Socimis, como la "reciente transformación de edificios completos en apartamentos turísticos en pleno centro histórico den la Plaza del Siglo", evidencia una política deliberada de "alfombra roja a la especulación".

"Mientras los grandes fondos celebran el atractivo inversor de Málaga, los malagueños hacen las maletas", ha afirmado, mientras que ha concretado que miles de vecinos se han visto obligados a abandonar la ciudad por no poder asumir los precios de la vivienda.

Al hilo, Pérez ha subrayado que esta situación no es casual, sino consecuencia directa de años de inacción municipal. "El señor De la Torre dice que quiere limitar los pisos turísticos, pero permite que edificios enteros se conviertan en hoteles encubiertos. Es un engaño a la ciudadanía", ha criticado. A su juicio, el PP ha consolidado un modelo de ciudad que "expulsa a su gente, encarece la vida y rompe el equilibrio social de nuestros barrios".

Por último, el portavoz socialista ha exigido un "cambio urgente" de rumbo, con "medidas reales" para frenar la especulación, proteger el uso residencial y garantizar el acceso a la vivienda. "La vivienda no puede ser un negocio para unos pocos mientras se convierte en un problema para la mayoría. Málaga no está en venta. Y desde el PSOE vamos a seguir defendiendo a quienes quieren vivir en su ciudad con dignidad", ha concluido.