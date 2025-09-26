El PSOE de Málaga critica "el genocidio del pueblo palestino y la equidistancia del PP" al respecto

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, acompañado por representantes de la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, incluida su presidenta Eva Nieto. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado este viernes "el genocidio del pueblo palestino y la equidistancia del PP" al respecto. También ha manifestado que "no podemos permanecer al margen o ajenos al genocidio que se está cometiendo".

Así lo ha expresado Aguilar, en una atención a los periodistas tras una reunión con representantes de la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, en la que el dirigente socialista ha dicho que "queremos dar visibilidad y todo el apoyo a cualquier iniciativa para parar ese genocidio, esa aniquilación, esa ocupación que se está produciendo en Gaza, también en Cisjordania".

"Tenemos que estar del lado de la humanidad, del lado correcto de la historia. No podemos estar a medias tintas", ha agregado el líder de los socialistas malagueños, al tiempo que ha advertido de que "no estamos en una operación militar arriesgada, como ha dicho el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que considera que se están intentando tener las menores víctimas posibles".

Igualmente, ha apuntado a que "65.000 asesinados no son pocas víctimas. 18.000 niños y niñas asesinados no son pocas víctimas. No se pueden tener estas equidistancias". "Aquí solamente se puede estar con el pueblo palestino, con la paz y con el final de esta atrocidad que está cometiendo el Gobierno de Israel", ha considerado.

En este punto, Aguilar ha llamado a "no confundir" y ha manifestado que "no estamos contra el pueblo de Israel, estamos contra el Gobierno de Israel y contra la aniquilación que el Gobierno de Israel está haciendo con el pueblo palestino". "Elevamos la voz, nuestro compromiso es seguir luchando para que se pare esta atrocidad y de una vez por todas Palestina pueda decidir sobre su propio futuro", ha agregado

Por su parte, la presidenta de la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, Eva Nieto, ha pedido al Gobierno de Israel que "pare el ataque a toda la población civil, paren las muertes, los asesinatos" y ha invitado a la ciudadanía a manifestarse en Málaga el 4 de octubre por esta causa.

Por último, ha dicho que el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España que establece el embargo de armas a Israel "es un gran logro de la población civil española".