El PSOE de Málaga exige al alcalde un "giro histórico" en su modelo de vivienda para hacer que la ciudad sea "habitable"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, en la manifesación convocada por la plataforma Málaga para Vivir en el 27 de junio. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha calificado la movilización de este 27 junio, convocada por la plataforma Málaga para Vivir, como "un éxito incontestable" con "miles de personas" en la calle y que "debe marcar un punto de inflexión a la política de especulación con la vivienda", a la vez que ha reclamado al alcalde Francisco de la Torre "un giro histórico" en el modelo de ciudad "para volver a una Málaga recíproca y habitable".

En una nota remitida a los medios por parte de la formación, acompañado de la viceportavoz socialista y responsable de Vivienda en este grupo municipal, Carmen Martín, y de los concejales Rosa del Mar Rodríguez, Pablo Orellana y Rubén Viruel ha criticado "la grave desconexión" del equipo de gobierno con la realidad de los ciudadanos. Ruiz Araujo ha explicado que "resulta contradictorio e insostenible que en una ciudad donde los salarios medios brutos rondan los 22.000 euros anuales se estén vendiendo áticos por catálogo a precios que alcanzan los seis millones de euros".

A esta situación de emergencia se suman "datos alarmantes" que evidencian la expulsión de los vecinos, puesto que "más del 50 por ciento de las compraventas de vivienda en la ciudad se realizan al contado", alejando el mercado de las familias trabajadoras.

En el último año los precios del alquiler han experimentado "un incremento del doce por ciento en la provincia, arrastrados por la capital, llegando a crecer más de un 150 por ciento en determinadas zonas en los últimos quince años", al tiempo de valorar que "esta asfixia inmobiliaria ha provocado una sangría demográfica que ha forzado el éxodo de más de 40.000 malagueños en los últimos años".

El portavoz socialista ha lamentado que esta sea una ciudad "que piensa más en los que pasan que en los que deciden quedarse", insistiendo en la negativa de los socialistas a resignarse a que los vecinos "deban marcharse a Villanueva del Rosario o vivir en autocaravanas a las entradas de los polígonos".

El líder socialista en el Consistorio de la capital ha precisado que esta semana puso sobre la mesa del Pleno "soluciones normativas y fiscales para frenar esta crisis", iniciativas "que fueron rechazadas por el equipo de gobierno de Paco de la Torre y el PP".

Ante la "parálisis municipal", que se escuda en "medidas insuficientes" como el registro único de viviendas turísticas, los socialistas exigen "acciones contundentes y de aplicación inmediata". Entre estas medidas, el PSOE insta "a la convocatoria urgente del Pacto por la Vivienda para Málaga, reuniendo a administraciones, sindicatos, empresarios y colectivos vecinales para blindar el suelo residencial".

Igualmente, el responsable socialista ha señalado que "tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento tienen la obligación legal y moral de declarar a Málaga como zona tensionada". Por ello, ha pedido a Moreno, presidente autonómico, "que actúe de urgencia amparándose en la Ley por el Derecho a la Vivienda".

Además, el portavoz socialista ha advertido que "si el PP sigue vendiendo suelo público y permitiendo que los fondos especulativos expulsen a los vecinos estará gobernando de espaldas a la ciudad". Asimismo ha propuesto "que se limite la compra de viviendas cuyo objetivo no sea residir en ellas", desligando el acceso a la vivienda del gran capital para vincularlo a los salarios, teniendo en cuenta que los datos del INE y del Banco de España reflejan "que Málaga es la segunda ciudad del país donde más sube el alquiler".