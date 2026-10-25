El PSOE de Málaga registra recurso para anular la aceptación de estatuas del Puerto al estar "plagado de costes ocultos"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, y la concejala de Participación, Rosa del Mar Rodríguez. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha interpuesto un recurso potestativo de reposición para exigir la "anulación inmediata y la suspensión cautelar del acuerdo que aceptó la supuesta cesión gratuita del conjunto escultórico Las Columnas del Mar, del escultor ceutí Ginés Serrán". El edil socialista ha advertido de que el expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 15 de septiembre presenta "deficiencias sustanciales inasumibles para la ciudad".

Según ha precisado la formación en una nota, Ruiz Araujo ha criticado la "absoluta irresponsabilidad" jurídica de la operación, sustentada en "informes municipales contradictorios", puesto que "mientras que el autor supedita la cesión a que las obras mantengan su ubicación, Asesoría Jurídica sostiene lo contrario. El Ayuntamiento está aceptando estas esculturas a ciegas de forma irregular puesto que la donaciones deben estar libre de condiciones según marca la norma".

Además, el líder socialista ha tratado de "desmontar la premisa del coste cero", puesto que "no se ha efectuado un cálculo de los costes asociados como seguros, limpieza, mantenimiento o traslados". A esto se suman las "obligaciones financieras ocultas" en la operación, como "los 7.000 euros de tasa anual que la Autoridad Portuaria exige". "Es rotundamente falso que esta operación no cueste dinero a los malagueños", ha subrayado Ruiz Araujo. "La ausencia de informe de la Intervención Municipal en el expediente hace incrementar las sospechas de ausencia de garantías", han apostillado.

La viabilidad de la instalación "también está en entredicho", ha advertido. La autorización de ocupación otorgada en septiembre "tiene carácter precario y vigencia de un solo año. Esta temporalidad choca de frente con la exigencia de permanencia del autor y vulnera el planeamiento urbanístico de un entorno protegido", motivos por los que el edil socialista ha exigido "paralizar el proceso y recabar de inmediato informes preceptivos definitivos de Intervención y Asesoría Jurídica".

Por su parte, la concejala de Participación, Rosa del Mar Rodríguez, ha acusado al equipo de gobierno de "imponer su criterio desde la soberbia, gobernando de espaldas a la ciudadanía y a los expertos". Al hilo, Rodríguez ha concretado que "instituciones clave" como el Colegio de Arquitectos y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, junto a cinco grandes entidades culturales e históricas, "ya rechazaron rotundamente la instalación por su agresivo impacto visual". "El PP despacha la opinión de los expertos como si fuera una simple rabieta. Escuchar a las instituciones culturales que discrepan fortalece la gestión pública; ignorarlas sistemáticamente es una temeridad", ha advertido.

Asimismo, Rodríguez ha censurado el uso selectivo de la participación ciudadana por parte del alcalde, a la que recurre "solo cuando respalda las preferencias del PP, silenciándola cuando las cuestiona". La edil ha exigido la "apertura inmediata" de un "proceso real" de participación. "El futuro de Málaga y la integración del Puerto deben construirse desde el consenso, frenando de una vez estas decisiones unilaterales e impuestas", ha concluido.