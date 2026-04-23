El PSOE de Málaga valora que Gobierno "cumple" con reanudar AVE directo y dice que "agoreros deberían pedir perdón"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez - PSOE

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado que el Gobierno de España "cumple con su compromiso" de reanudar el AVE antes de finalizar abril y ha añadido que es "una buena noticia para Málaga. Los agoreros del desastre deberían pedir perdón"

Así lo ha señalado en una rueda de prensa junto a la secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, donde Aguilar ha subrayado que la reapertura de la conexión directa por alta velocidad entre Málaga y Madrid el próximo 30 de abril supone "una buena noticia para Málaga" y demuestra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha actuado "con eficacia, responsabilidad y el máximo esfuerzo ante una situación provocada por causas de fuerza mayor".

"Hoy tenemos una buena noticia. Se ha anunciado que el 30 de abril ya se vuelve a abrir la conexión directa por AVE entre Málaga y Madrid", ha señalado. En este sentido, ha recordado que el Gobierno central "había asumido el compromiso de que la línea estaría abierta antes de que terminara abril" y que finalmente "ha cumplido".

Aguilar ha explicado que, tal y como han venido detallando el Ministerio de Transportes y Adif, se ha llevado a cabo "una ingente obra" como consecuencia del corte de la vía ocasionado por el tren de borrascas, que provocó movimientos de tierra y el derribo de un muro. "Se ha hecho en el menor tiempo posible dedicando el mayor de los esfuerzos", ha afirmado.

También ha valorado el trabajo realizado durante estas semanas para restablecer la normalidad "cuanto antes". "No se ha podido trabajar más horas al día porque no había más. Han estado trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, y no se ha podido tener más trabajadores ni más maquinaria porque no cabía en el tajo más personal. Se ha hecho todo lo posible para que la línea esté de nuevo operativa cuanto antes", ha dicho.

Por otro lado, ha criticado a quienes "sembraron alarmismo" sobre las consecuencias de esta incidencia para Málaga. En concreto, ha señalado al consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por lanzar mensajes "absolutamente irresponsables y catastrofistas sobre el impacto que tendría el corte de la vía en la economía y en la Semana Santa malagueña".

"Lo que tenemos que decirles a los agoreros que decían que esto iba a ser un desastre para Málaga, como fue el consejero de Turismo, que dos semanas antes se permitió un titular en prensa diciendo que la Semana Santa en Málaga estaba acabada, o el propio Moreno Bonilla, que dijo que el corte de la vía suponía unas pérdidas para Málaga de 1.300 millones de euros, es que ahora deberían pedir disculpas", ha manifestado.

En este punto, ha asegurado que "la realidad ha desmentido ese discurso alarmista". "La Semana Santa, como no podía ser de otra manera, ha sido un éxito, porque el destino turístico de Málaga es un destino muy resiliente y de una enorme fortaleza", ha expuesto.

Por último, Aguilar ha insistido en que quienes "alentaron ese clima de preocupación injustificada deberían pedir perdón" a la ciudadanía malagueña y, al mismo tiempo, ha agradecido "el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible que el próximo 30 de abril vuelva a estar en servicio la conexión directa por alta velocidad entre Málaga y Madrid". "Lo que toca ahora es reconocer el trabajo de quienes han estado dejándolo todo para que esta reapertura sea una realidad", ha concluido.