El PSOE pide al alcalde de Málaga que "acabe urgentemente las 35 VPO de Garnica"

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha exigido este miércoles al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "ponga fin de inmediato al bloqueo en la promoción de 35 viviendas de protección oficial situadas en la calle José María Garnica".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha explicado que "se trata de una promoción que debería haberse entregado a finales de 2023, pero cuyas obras se encuentran prácticamente paralizadas, generando un enorme perjuicio a las familias adjudicatarias".

Así, ha criticado "la absoluta dejación de funciones del Ayuntamiento", que "no ha sido capaz de garantizar ni el cumplimiento de los plazos ni la interlocución con los vecinos afectados".

"Estamos hablando de 35 familias que confiaron en su Ayuntamiento, que entregaron 40.000 euros de entrada y que un año después siguen sin poder formalizar su hipoteca ni mudarse a su vivienda. Muchas siguen pagando alquiler o viviendo con sus padres porque el equipo de gobierno no ha hecho su trabajo", ha señalado durante la visita a la promoción, acompañado por la concejala socialista Carmen Martín y vecinos afectados.

Pérez ha insistido en que el Ayuntamiento "debe actuar ya de forma subsidiaria, asumir su responsabilidad y garantizar la entrega inmediata de estas viviendas. No vale escudarse en que la constructora no responde. El Instituto Municipal de la Vivienda y la Gerencia de Urbanismo tienen medios legales y económicos para resolver esta situación, pero les falta voluntad política".

A su juicio, el caso de Garnica es "la muestra más clara de cómo se gestiona la política de vivienda en Málaga: con desidia, sin planificación y de espaldas a los vecinos".

En este punto, Pérez ha recordado que "Málaga es la segunda ciudad de España donde más ha subido el precio del alquiler, que se ha disparado hasta los 2.200 euros en muchas zonas, mientras De la Torre presume de proyectos que nunca entrega" y ha culpado al alcalde del "fracaso absoluto en política de vivienda", tras serñalad que "más de 50.000 malagueños han tenido que marcharse de su ciudad por no poder pagar un alquiler o comprar una vivienda, mientras se dispara el número de pisos turísticos hasta superar los 13.000 en la ciudad".

Por su parte, la concejala del PSOE Carmen Martín ha lamentado la "falta total de transparencia y de comunicación con los vecinos", a quienes "se les ha ocultado el estado real de la obra y se les dan plazos que luego jamás se cumplen".

También ha recordado que el alcalde visitó la promoción el pasado año y "prometió que las viviendas estarían listas en junio de 2023": "Los vecinos cumplen, pero el Ayuntamiento no. Y mientras tanto, las familias pagan alquileres que no deberían estar asumiendo, tienen dificultades para escolarizar a sus hijos o reorganizar su vida familiar. No se puede jugar con la vida de la gente". Por último, ha advertido de que "no es un caso aislado".