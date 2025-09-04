PSOE-A replica a Moreno que "nadie se cree que no actúa bajo las directrices de 'Génova'" al rechazar la quita de deuda

CÁRTAMA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha aseverado este jueves que "nadie se cree" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no actúa bajo las directrices de 'Génova'" --en referencia a la dirección nacional del PP-- al rechazar la propuesta de condonación de deuda de las comunidades autónomas que ha impulsado el Ministerio de Hacienda.

En una atención a medios en Cártama (Málaga), la secretaria de Educación del PSOE-A ha respondido así públicamente al presidente de la Junta, quien este pasado miércoles reafirmó desde Santander su rechazo a dicha iniciativa del Gobierno para asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas --por un montante de 18.791 millones de euros en el caso de Andalucía--, al tiempo que negó estar recibiendo "órdenes" de la dirección nacional del PP sobre la posición que hay que mantener ante este asunto.

Patricia Alba ha acusado al presidente de la Junta de actuar "con soberbia absoluta" al rechazar un "dinero que le corresponde a todos los andaluces pensando que es su dinero", y ello "con el único objetivo de confrontar" con el Gobierno de España, según ha sostenido la representante socialista.

La secretaria de Educación del PSOE-A ha agregado que "nadie se cree lo que dice" Juanma Moreno sobre que "no actúa bajo las directrices de 'Génova'", y que "él defiende los intereses de los andaluces", porque, si los defendiera, "aceptaría este dinero" de la deuda de la Junta que asumiría el Estado, ha añadido Patricia Alba.

En esa línea, la representante socialista ha señalado que "a nadie le cabe en la cabeza que si te ofrecen quitar parte de tu hipoteca tú rechaces quitar esa hipoteca", así como ha incidido en advertir de que desde el PSOE-A van a "exigir" a Moreno que "acepte la condonación de la deuda, y que esos intereses que genera esa deuda los dedique" a iniciativas en el ámbito educativo como "bajar la ratio en las aulas y el horario lectivo de los docentes", o "actualizar el precio-plaza de las escuelas infantiles", según ha citado Patricia Alba a modo de ejemplos de iniciativas que, en su opinión, podría impulsar el presidente de la Junta si aceptara la quita de deuda que ofrece el Gobierno.