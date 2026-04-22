Publican adjudicación de las obras definitivas en la red de saneamiento en Málaga dañada por la crecida del Guadalhorce

Archivo - Crecida río Guadalhorce. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este miércoles la adjudicación por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de las obras de reposición de las tuberías de impulsión de aguas residuales desde la estación de bombeo Guadalmar hasta la estación depuradora del Guadalhorce.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han señalado que esta actuación está adjudicada a Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A. por un importe de 1.820.912,69 euros (IVA incluido), a través del acuerdo marco de ejecución de obras de canalizaciones y obra civil no singular suscrito con cinco empresas constructoras por un importe total de 36,3 millones de euros (IVA incluido) durante cinco años.

Tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y viene motivada por la rotura de dos tuberías de la red de saneamiento que se produjo por la crecida del río Guadalhorce tras las intensas lluvias del último fin de semana de diciembre.

Según han recordado, el agua erosionó uno de los apoyos de la estructura portante de las conducciones que cruzan el cauce, provocando la caída al río de un tramo de aproximadamente 50 metros, en cuya recuperación se ha estado trabajando desde entonces.

Como solución provisional, han explicado que Emasa ha dado prioridad a la construcción de un tramo de la obra para la red de aguas regeneradas para el riego de instalaciones de la zona oeste de la ciudad y de Torremolinos, "de modo que ese tramo que está situado a la altura donde se produjo la incidencia sea reversible y pueda utilizarse provisionalmente en sentido contrario al inicialmente previsto; es decir, canalizando el agua hacia la estación depuradora de aguas residuales del Guadalhorce".

Estas obras están ejecutándose desde comienzos de año, a través del contrato adjudicado a la UTE PTOC y UC10, con la previsión de que puedan estar finalizadas a comienzos de mayo.

Esta infraestructura estará operativa hasta que se lleve a cabo la reposición definitiva de las tuberías de impulsión, que se hará de forma soterrada para reducir la afectación ante posibles crecidas del río y eliminar su impacto visual.

La actuación contempla la instalación de dos canalizaciones de un metro de diámetro y 120 metros de longitud que cruzarán el cauce de aguas bajas del río y continuará en otro tramo de 160 metros hasta su conexión con la red que conduce hasta la EDAR. Además, también se acometerá el desmantelamiento de los restos del cruce aéreo de las tuberías dañadas.

Por otro lado, el Portal de Contratación también ha publicado la contratación del servicio de servicio de operación, mantenimiento y conservación de toda la infraestructura que permite la captación subterránea de agua bruta procedente de pozos y su bombeo hacia la red principal, desde donde es transportada hasta la estación potabilizadora de El Atabal.

El contrato, formalizado a Thaler por un importe de 345.847 euros (IVA incluido) y una duración de un año, incluye el sistema de 16 pozos de Aljaima y Fahala que se han venido activando de forma progresiva desde junio de 2023 ante la situación de sequía, así como los cinco del tramo final del río Guadalhorce (dos en Perales y tres en Puente del Rey) que han sido rehabilitados, además de las correspondientes elevaciones asociadas a estas captaciones. A través de esta infraestructura se persigue reducir el consumo de agua procedente de los embalses.

Tal y como recogen los pliegos, la empresa adjudicataria deberá asumir el mantenimiento de los equipos electromecánicos y de los equipamientos de automatismos, medida y telecontrol, así como de los circuitos hidráulicos; además de tomar muestras periódicas del agua para controlar su calidad bajo supervisión del personal técnico de Emasa, realizar tareas de apoyo al Área de Mantenimiento de la empresa municipal para la reparación de equipos e instalaciones y contar con un servicio de asistencia en caso de emergencia por averías urgentes fuera de los horarios de operación y mantenimiento.