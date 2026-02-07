El Puerto de Benalmádena saca a licitación la reparación urgente del muelle de embarcaciones turísticas - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración del Puerto Deportivo de Benalmádena (Málaga) ha aprobado la salida a licitación por urgencia de las obras de adecuación y reparación del muelle en el que operan las embarcaciones dedicadas a los viajes turísticos en la marina benalmadense.

Según ha detallado el edil de Puerto, José Luis Bergillos, estas actuaciones son ampliamente necesarias ya que el dique "presenta síntomas de erosión, teniendo en cuenta incidencias como la registrada el pasado 19 de enero cuando se produjo el desprendimiento de un tramo de la viga cantil", sin que se produjeran daños personales ni materiales.

Según indican, este suceso ha requerido la salida por urgencia de estos trabajos con un presupuesto base de licitación de 341.618 euros con el objetivo de garantizar la seguridad y continuidad del servicio.

La obra cuenta con la autorización por vía de urgencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), lo que permite agilizar su tramitación y ejecución, ha señalado el concejal. Una vez adjudicados los trabajos, el proyecto tendrá un tiempo estimado de ejecución de 60 días, salvo imprevistos.

"Con esta intervención, el Puerto Deportivo de Benalmádena refuerza su compromiso con la seguridad, el correcto mantenimiento de sus instalaciones y la calidad del servicio que se ofrece a vecinos, visitantes y empresas del sector turístico", ha concluido el concejal.