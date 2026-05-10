La quinta edición de Oracle4Girls Málaga reúne a 150 niñas en torno a la tecnología

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MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La E.T.S.I Informática de la Universidad de Málaga ha acogido una nueva edición de Oracle4Girls, una iniciativa orientada a despertar el interés de las niñas por la tecnología y que en su quinto encuentro ha contado con la participación de 150 niñas.

Así lo han informado desde Málaga TechPark, señalando que de esta forma ya son más de 600 las chicas que han tomado parte en esta jornada desde su puesta en marcha en 2022. Este encuentro ha sido impulsado un año más por Oracle, la Escuela de Informática, Málaga TechPark e Ingeniera Soy.

En esta edición, las niñas han podido participar en diversos talleres, divididos según las edades --entre seis y 16 años--, en los que han experimentado de primera mano cómo sería desarrollar una carrera académica y profesional ligada a las ciencias y la tecnología (concretamente en materia de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; o también llamadas STEM por sus siglas en inglés).

Según han indicado en una nota, durante los talleres, los animadores fueron guiando a las participantes a dar sus primeros pasos en programación, pasando por el desarrollo de robots programables, hasta la creación de un videojuego.

"Todo ello con el objetivo de acercarlas al día a día de estas profesiones y ayudarles a imaginar su futuro en este ámbito", han señalado, al tiempo que han indicado que de forma paralela a los talleres dirigidos a las participantes, Oracle y la Escuela de Informática organizaron otras actividades.

Así, desarrollaron una charla para padres y madres en la que se ofreció una visión actual del sector tecnológico y sus "múltiples" salidas profesionales, poniendo el foco en la diversidad de trayectorias que pueden conducir a una carrera en tecnología.

Con esta sesión se ha puesto de manifiesto que "no existe un único itinerario formativo para acceder a este ámbito, destacando la importancia de acompañar a las niñas en la exploración de sus intereses, fomentar su curiosidad y apoyar su desarrollo, independientemente del camino que elijan".

En esta charla motivacional participaron Manuel Enciso, director de la E.T.S.I. Informática; y Sofia Schneider, directora de la Oficina de Oracle Málaga; Alessia Stasi, directora de Desarrollo de Negocio y Dana Daboosh, representante comercial de Oracle Cloud Infrastructure.

Esta iniciativa intenta mejorar la presencia de mujeres en carreras STEM, contribuyendo a una mayor equidad en profesiones relacionadas con la tecnología. A nivel local, cabe destacar que Oracle impulsa varias iniciativas orientadas a promover la diversidad.