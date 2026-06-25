Reconstruir La Rosaleda limitaría aforo a 43.000 espectadores, frente a 55.000 ampliables de Universidad y San Cayetano

Archivo - Exterior del estadio de fútbol de La Rosaleda, campo del Málaga Club de Fútbol - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Reconstruir el estadio de La Rosaleda limitaría el aforo a 43.000 espectadores, frente a los 55.000 ampliables que cabrían en Universidad y San Cayetano, según el estudio de alternativas de ubicación del nuevo estadio de Málaga que, tras descartar Lagar de Oliveros y la Manzana Verde, sitúa a La Rosaleda como última de las tres opciones que pasaron el corte, tras Universidad y San Cayetano.

Fuentes de las tres administraciones propietarias de La Rosaleda han explicado que esta clasificación se debe a limitaciones de capacidad y crecimiento futuro, restricciones de diseño y funcionalidad, menor potencial de interés para la inversión privada, mayor coste de construcción, complejidad de ejecución y plazos, y disponibilidad de aparcamiento y operativa del recinto.

Así, han incidido que tanto en Universidad como en San Cayetano la capacidad alcanzaría las 55.000 localidades ampliables en futuras fases, mientras que permanecer en La Rosaleda supondría no pasar de las 43.000, sin posibilidad de ampliación.

El análisis, realizado por la UTE que forman Técnica y Proyectos, SÄ (Typsa) y Fenwick Iribarren, SL, responde al contrato realizado por Promálaga para evaluar las diferentes alternativas disponibles en la ciudad para el futuro estadio.

Así, han señalado que lo más destacable del estudio es lo relativo a la falta de capacidad y crecimiento futuro, dado que la parcela limita las posibilidades de ampliación fuera del estadio: su capacidad de adaptación a futuras necesidades deportivas, comerciales o de grandes eventos reduce las oportunidades de albergar competiciones y acontecimientos de primer nivel internacional.

CAMBIAR DE EMPLAZAMIENTO, "MÁS BARATO Y RENTABLE" QUE RECONSTRUIR

Además, la configuración de la parcela dificulta la implantación de los estándares más exigentes de UEFA y FIFA, es más difícil generar ingresos durante todo el año y su remodelación sería más cara que construir un nuevo estadio desde cero.

El análisis también se detiene en los plazos de la obra, ya que al tratarse de un entorno urbano consolidado obliga a trámites más lentos y, por tanto, plazos superiores.

Pese a su ubicación céntrica e integración urbana, La Rosaleda "supondría menor capacidad, imposibilidad de ampliación, menos funcionalidad, menor potencial de financiación privada, mayores costes y peores plazos de ejecución".

De igual modo, inciden en que debe tenerse en cuenta que para remodelarla habría que demolerla por completo y el Málaga CF tendría que jugar en una instalación provisional, con el sobrecoste y la reducción de aforo que eso supondría, mientras duran las obras. Sin olvidar, añaden, los perjuicios que ese proceso conllevaría para el club en términos deportivos y económicos, por la limitación de ingresos y los consiguientes límites salariales.